輝瑞新冠口服藥「預防接觸者感染」　莊人祥談進度：還沒到採購階段





▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

全球投入新冠抗病毒藥物研發，在默沙東之後，輝瑞日前也要針對旗下口服抗病毒藥「PF-07321332」展開三期臨床試驗，傳出台灣的台大醫院、高雄長庚等醫學中心都會參與該計畫。指揮中心發言人莊人祥對此回應，會請對方報告第二期試驗結果以及第三期進程，目前還沒有到可以採購階段。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說明，輝瑞旗下口服抗病毒藥「PF-07321332」需搭配愛滋用藥-利托那韋，不同於先前主要用於治療感染者，這款藥物是針對感染者的接觸者，用以預防、避免遭感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃高彬指出，其機轉則是抑制病毒複製，如果確認有效，家庭內有人確診新冠，密切接觸者可以免除隔離等措施，減少對醫療量能衝擊、國家與各經濟負擔。

黃高彬表示，該藥品是二三期合併進行，隨機分配的雙盲、雙虛擬、安慰劑對照試驗。他坦言，由於是針對確診者接觸者，在國內疫情相對穩定的情況下，收案不易，台灣原本預計收案200~300人，但目前還收不到病人；不過有參與相關試驗，對於未來採購會有所幫助。

陳時中今早於立院被問及該計畫，僅回應「沒有，現在還沒展開，還在了解中，會請他們來報告。」莊人祥下午於疫情記者會中回應，輝瑞才綱要進入第三期，會請他們來報告第二期結果，第三期進程，目前還沒有到可以採購階段。