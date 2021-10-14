太陽50億年後死亡縮成「白矮星」　科學家窺出地球的未來

▲50億年後太陽即將死亡。圖為NASA太陽動力學天文台拍下的太陽耀斑現象。（圖／CFP）

實習記者黃靜芸／綜合報導

太陽大約50億年後到達生命的盡頭，而當太陽死亡時，世界將如何繼續運行？天文學家發現了一個遙遠的太陽系，暗示著我們行星的命運。

美國科學雜誌《自然》13日發表，在銀河系中有一顆跟木星大小相仿的行星，圍繞著一顆白矮星運行。這顆行星是一顆質量為木星的1.4倍的氣態巨行星，它能夠繼續繞著已經死亡變成白矮星的主恆星。科學家表示，超過一半的白矮星可能有類似的巨行星為繞著它們運行，儘管這種現象在過去已被預測，但這是最新發現。

這個研究的主要作者、塔斯馬尼亞大學研究員布萊克曼 (Joshua Blackman)說，「這個證據證實，距離夠大運行的行星在主恆星死亡後可以繼續存在」，「我們預測這顆行星與白矮星的距離，是地球距太陽距離的2.5到6倍」。

太陽在死亡前將經歷幾個階段，它將會膨脹成一顆「紅巨星」，美國航太總署將這一階段描述為「恆星生命中最猛烈的時期」，這代表地球將受到打擊，變得無法居住，但仍會倖存下來。

布萊克曼說到，一旦太陽燃料耗盡，將會收縮成一顆恆星的屍體，稱之為「白矮星」，在銀河系中，約95%的恆星都會成為白矮星，只是宇宙的年齡還不足已發生這種情況。

太陽的滅亡對人類來說也許不是件緊迫的問題，但若提前考量也不是件壞事。