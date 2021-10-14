女模罹癌截肢換「體位」　切大腿又扭小腿當膝蓋

▲紐西蘭模特兒奎茵（Jessica Quinn）。（圖／取自IG）

實習記者徐敬璇／綜合報導

28歲的紐西蘭模特兒奎茵（Jessica Quinn）8歲時動截肢手術，切除整隻右腳大腿，並翻轉小腿骨，讓腳成為連接義肢的「膝蓋」。不向命運低頭的她，現在不僅是一名模特，還集「作家」、「舞者」的名堂於一身。

奎茵8歲時，曾因重心不穩從一顆足球上滑下來，造成嚴重骨折，拆掉石膏後灼熱的疼痛感依然持續很長一段時間，再次檢查發現竟感染了侵蝕性骨癌「骨肉瘤」（bone sarcoma），唯一的救命方法只有「截肢」，因此醫生將她的大腿整隻切除，留下健康的小腿並「旋轉」，讓腳成為連接義肢的「膝蓋」，她也成為紐西蘭第一位成功完成這種手術的人。

奎茵接納自己的身體，與義肢共舞，入圍了今年的紐西蘭「與星共舞」舞蹈比賽（Dancing with the Stars New Zealand），還在網路上分享自己的故事，期望透過這些案例鼓勵他人，「我的目標任務是讓差異正常化，而差異就是我們的超能力」。

奎茵也在新書《Still Standing》中自嘲，義肢是很好的洩憤工具，「當我生氣的時把它丟到房間裡，就能聽到令人滿意的砰砰聲」。