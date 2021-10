女模罹癌截肢換「體位」　切大腿又扭小腿當膝蓋

▲紐西蘭模特兒奎茵(Jessica Quinn)。(圖/取自IG)

28歲的紐西蘭模特兒奎茵(Jessica Quinn)8歲時動截肢手術,切除整隻右腳大腿,並翻轉小腿骨,讓腳成為連接義肢的「膝蓋」。不向命運低頭的她,現在不僅是一名模特,還集「作家」、「舞者」的名堂於一身。

奎茵8歲時,曾因重心不穩從一顆足球上滑下來,造成嚴重骨折,拆掉石膏後灼熱的疼痛感依然持續很長一段時間,再次檢查發現竟感染了侵蝕性骨癌「骨肉瘤」(bone sarcoma),唯一的救命方法只有「截肢」,因此醫生將她的大腿整隻切除,留下健康的小腿並「旋轉」,讓腳成為連接義肢的「膝蓋」,她也成為紐西蘭第一位成功完成這種手術的人。

奎茵接納自己的身體,與義肢共舞,入圍了今年的紐西蘭「與星共舞」舞蹈比賽(Dancing with the Stars New Zealand),還在網路上分享自己的故事,期望透過這些案例鼓勵他人,「我的目標任務是讓差異正常化,而差異就是我們的超能力」。

奎茵也在新書《Still Standing》中自嘲,義肢是很好的洩憤工具,「當我生氣的時把它丟到房間裡,就能聽到令人滿意的砰砰聲」。