老公送「挖空戰袍」要她穿上街　實拍照讓2.3萬人瘋了：八字重

▲黃綺綺穿上老公送的「挖空戰袍」上街。（圖／黃綺綺授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「他生日要我這樣跟他出門逛街」26歲正妹人妻黃綺綺表示，先生日前買了一件衣服，要求她在對方生日當天穿著陪逛街，沒想到實穿後竟非常火辣，忍不住拍照詢問網友，「你們會讓自己的老婆穿這樣出門嗎？」

黃綺綺日前在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示先生在生日前送了她一套衣服，指定黃綺綺在他生日當天要穿上這件「挖空戰袍」陪他逛街，讓黃綺綺忍不住自拍詢問男網友，是否會讓自己的另一半穿這樣出門，並偷偷透露「我是三寶媽」。

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▲▼黃綺綺PO出照片後，被不少網友嘲笑胸部太垂。（圖／黃綺綺授權提供）



該文PO出後吸引2.3萬人按讚留言，「妳老公這是向別人炫耀」、「感覺要去吃晚宴高級場所，哈」、「好看，有身材就穿，不管別人」、「妳生日可以叫老公穿這樣跟妳出門」、「我也是三寶媽但沒這種身材」、「妳好，我住隔壁我姓王」、「願您老公一生平安，造福社會」、「大胸沒穿內衣就是會垂，哺乳過小孩就是會更垂，嚴重會外擴，很正常的，好佩服你這麼敢穿！很美的媽」。

也有人說，「如果我是男生，我無法接受另一半穿著樣出門；如果我是女生 我也無法自己另一半叫我穿這樣。在家只給對方看，當然可以」、「妳不用露奶就很美了，露奶反而扣分」、「不會，另一半會宰了我，而且我很小氣，不會分別人看我多年培養的資產」。

▲▼黃綺綺以幽默又大器的方式回應酸民。（圖／黃綺綺授權提供）



面對部分網友嘲諷胸部下垂，黃綺綺事後也幽默又大器地回應，「我是前幾天那位八字重的太太」；她認為，每個人的喜好不同，不管怎麼樣的外表、胸型，都有人喜歡跟不喜歡。「當你在批評別人、嘲笑別人、酸別人的時候，先想想看自己是否真的很完美呢？」

黃綺綺說，她理解現代人生活壓力太大，加上疫情關係找不到地方可以宣洩，因此常在網路上逞一時口舌之快，「大家留一些口德一起維護世界和平吧！」

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