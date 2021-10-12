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陸散打冠軍李騰成通緝犯　杜哈亞運靠對手棄權拿下金牌

▲杜哈亞運散打56公斤級金牌得主李騰。（圖／翻攝人民資訊）

▲杜哈亞運散打56公斤級金牌得主李騰。（圖／翻攝人民資訊）

記者魏有德／綜合報導

合肥警方9日發出通告，對外徵集綽號「少爺」、 「山中狼」等黑道份子違法犯罪線索，同時附上19名犯罪嫌疑人照片及個人資料。據了解，犯罪組織內一名叫「李騰」的犯嫌，正是代表大陸參加第十五屆杜哈亞運武術散打項目56公斤級金牌得主李騰，至今仍未到案，引起外界關注。

▲杜哈亞運散打56公斤級金牌得主李騰。（圖／翻攝人民資訊）

▲李騰列名合肥警方犯罪集團通知。（圖／翻攝人民資訊）

《人民資訊》報導，通告顯示，合肥市公安局近日打掉了一個以余佳為首的犯罪團伙，該團伙實施高利放貸、暴力討債、故意傷害等違法犯罪活動，擾亂社會治安秩序，危害人民群眾生命財產安全。

值得注意的是，通告上列名犯罪集團中的李騰，不僅出生年月日與杜哈亞運散打金牌選手李騰一模一樣，通告上的照片也與奪金時的照片極為相似。合肥警方表示，李騰目前尚未到案，警方也藉此敦促其投案自首。

安徽省武術拳擊運動管理中心工作人員表示，「中心多次找他辦理退役，但從2014年開始，他就無故拒不辦理退役，其實他早已退役了，只是需要本人過來與單位解除勞動合同手續。」

據了解，李騰代表中國大陸參加2006年杜哈亞運散打56公斤級項目，在決賽中，李騰被告知對手無故消失棄權，李騰也就直接拿下散打56公斤級的金牌。

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