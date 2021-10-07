國旗畫面傳全球！單親碩二生美髮賽奪金　嗨喊：阿嬤我得冠軍了

▲弘光科大碩二生劉浩宇在全球美髮賽奪金，宣布得獎時他拿出國旗，其畫面瞬間傳到全球。（圖／校方提供）



記者游瓊華／台中報導

弘光科技大學美髮造型設計系畢業、目前就讀化妝品應用系碩二的研究生劉浩宇與美髮系學姊周詩涵，參加「2021 GCA全球創意大賞」比賽，日前公布比賽成績，劉浩宇、周詩涵分別勇奪冠軍、亞軍。令人感動的是，劉浩宇在獎項宣布後立刻拿出國旗，畫面瞬間傳到全球，事後更開心地打電話給阿嬤喊「我得冠軍了！」

劉浩宇在剪染技術組年度新銳染髮師打敗全球好手，他透露今年比賽頒獎採線上舉行，一個多月前作品獲得台灣區冠軍與全球設計師角逐決賽資格便很期待，線上頒獎當天，從深夜11點半上線等到凌晨1點半，在最後一個獎項才公布，為了讓全世界看到台灣，事先更準備了台灣國旗，「身為台灣人，必須要讓國旗出現在國際舞台上。」

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劉浩宇說，他來自單親家庭，生活不富裕，當他決定踏入美髮業，要靠美髮賺錢養家時，受到鄉下職業性別刻板印象影響，甚至引來閒言閒語，還好家人一路相挺，靠著打工、申請弘愛築夢助學金，持續精進技術，也訂下在25歲生日前獲得一座世界冠軍的目標，阿嬤身體最近也不太好，得全球冠軍能讓她開心，也是最好的良藥，自己也完成生日願望。