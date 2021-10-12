恐怖前夫！把背心辣妹拖出車外爆打　乾姊怒PO網：第4次了

▲女網友在臉書貼文指出乾妹遭前夫施暴。（圖／截取自臉書社團《爆廢公社二館》）

記者白珈陽／台中報導

1名女子12日下午在臉書社團《爆廢公社二館》上傳2段影片，內容為1名男子對著車內女子拳打腳踢，強行跩下車後還強拉女子頭髮，接著又是一陣毒打。PO文的女網友表示，拍攝地點是台中沙鹿，影片中的女子是她的乾妹，施暴的則是乾妹前夫，誇張的影像內容，引起網友熱議。

女網友以「男人打女人很了不起是嗎？你想紅！我幫你！已離婚就該好聚好散⋯⋯請幫我多分享這已經是第4次了！（非本人，已報案多次）但我覺得這種人就是該被公審吧！」為標題在臉書社團發文，她說，乾妹與其前夫離婚後，對方還糾纏不清，並於5日前往乾妹家門口埋伏堵人，待乾妹開車返家後，就將她從車內硬拖出來，求和遭拒後，竟開始朝乾妹拳打腳踢，還拉扯頭髮。

女網友指出，目前已報警提告，而網友針對影片內容，直呼「太誇張」、「打女人一次就很離譜，還來4次？」；警方表示，6日凌晨1時許，被害人於家門口遭前夫阻車攔下，因前夫欲挽回婚姻不成，即對被害人拳打腳踢，員警獲報後立即趕抵現場，發現男女雙方為離婚關係，因被害人持有台中地院民事保護令在案，警方即將前夫以違反保護令、傷害等罪現行犯拘捕，移送台中地檢署偵辦。