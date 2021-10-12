第12輪AZ第二劑給這群族！三大疫苗同步開「預計打390萬劑」

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪疫苗預期接種BNT、莫德納、AZ等三大疫苗，指揮官陳時中曾透露屆時將是疫苗接種高峰期，根據指揮中心規劃，該輪10天將接種近390萬劑疫苗，繼BNT、莫德納規劃，發言人莊人祥進一步說明說明AZ疫苗規劃，預期將提供7/30前打過第一劑的18歲以上民眾接種第二劑。

上週陸續有逾百萬劑的莫德納與BNT抵台，指揮中心也預告還會有AZ疫苗抵台，屆時第12輪將會有三種疫苗供施打，分別是第一劑BNT疫苗與第二劑的莫德納、AZ疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥指出，BNT以目前還沒有開放年齡層23~44歲為主要對象，預期人數174萬人，疫苗平台登記將於明天中午12點進行結算；莫德納第二劑則會以在7/16之前打過第一劑者優先，人數估計113萬人。

在AZ疫苗的部份，莊人祥表示，還要等待到貨，不過初步規劃提供7/30以前打過第一劑的18歲以上民眾打第二劑，估計約在百萬人上下。

至於期程，初步規劃10月18日到20日預約，施打時程是10月22日到31日，莊人祥也提到，需規劃分流預約，目前已經進到最後階段，明日若確定會與外界報告。