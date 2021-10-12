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住家旁是露營區！早8工作被警告「吵到睡覺了」　遊客1要求網氣炸

▲▼露營,營地,露營車。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名家住山上的網友無奈表示，他早上8點開始在自家工作，竟被隔壁露營區的遊客制止，表示會吵到他們睡覺，甚至向他提出鴨霸要求，讓他十分錯愕，直呼「要反客為主了！」

網友在「爆怨公社」吐苦水，「山上住家的旁邊是露營區，早上8點開始工作，露營者就要求我停止工作，因為鋤頭挖掘聲，走動喘氣聲，拉動樹枝聲吵到他們還在睡覺的家人。」

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▲住家旁是露營區！早8工作被警告「吵到睡覺」　遊客提1要求傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲他的住家旁邊是露營區。（圖／翻攝自爆怨公社）

不僅如此，對方更進一步要求，要他10點以後，等露營的家人都醒來，才可以開始工作。聽完這番話，原po不禁傻眼直呼，「這我的家，我正常時間工作，反倒是別人要反客為主了，露營者說他們社區也是假日不讓施工的。」

對此，網友們也氣憤表示，「問候他老師...再搬電動鑽頭鑽牆」、「是該養成聽音樂工作的習慣了，憑什麼要你配合他，他怎麼不配合你」、「跟他說...那是你家，不是他們家社區。不然回社區中庭露營去」、「現在的人都是自己好就好，不知道誰才是主人」、「露營還要睡到10點，怎麼不去飯店」、「乞丐趕廟公！這裡是你的家，不是露營者的社區，照你自己的工作時間做，不必理會他們」。

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