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兩岸同心關愛　南京喜憨兒笑逐顏開

記者趙禕/南京報導
咚咚的鼓聲響，園區的烤肉香！一場由來自南京的20多個喜憨兒家庭和來自兩岸的志願者家庭，在南京市江寧區的寧台農貿合作產業園裡共同度過一天熱鬧的團康烤肉活動。

▲▼來自南京的20多個喜憨兒家庭和來自兩岸的志願者家庭，共同度過一天熱鬧的團康烤肉活動。（圖／主辦方提供）
▲來自南京的20多個喜憨兒家庭和來自兩岸的志願者家庭，共同度過一天熱鬧的團康烤肉活動。（圖／主辦方提供）
這場「關懷喜憨兒兩岸愛心公益健康生活之行」活動在南京台協鼓樓區秘書長劉傑召集下，由南京市博愛殘疾人之家、南京樂活公益發展中心，以及許多居住在南京的兩岸志願者共同舉辦，南京台商黃立家免費提供場地和烤肉用品，南京市台協副會長，鮮饌食品有限公司董事長陳文光捐贈食材。

▲▼活動現場充滿了烤肉香。（圖／主辦方提供）
▲▼活動現場充滿了烤肉香。（圖／主辦方提供）

▲▼活動現場充滿了烤肉香。（圖／主辦方提供）
來自兩岸的志願者家庭和喜憨兒家庭，大人小孩一起歡笑吶喊著載歌載舞、團康遊戲，暢享歡樂的烤肉時光。儘管南京的天氣隨著冷空氣南下而氣溫驟降，但是參與活動的人們都沉浸在笑聲與樂聲的氣氛裡，盡情抒發。

▲▼參與活動的人們載歌載舞，沉浸在笑聲與樂聲的氣氛裡。（圖／主辦方提供）
▲▼參與活動的人們載歌載舞，沉浸在笑聲與樂聲的氣氛裡。（圖／主辦方提供）

▲▼參與活動的人們載歌載舞，沉浸在笑聲與樂聲的氣氛裡。（圖／主辦方提供）
全家一起參與活動的中華青年發展聯合會南京負責人鄭文欽表示：「我自己的姊姊也是唐氏症患者，我很清楚喜憨兒家庭的壓力；這次帶著我太太和女兒，還號召其他朋友全家一起來參與，就是覺得兩岸青年應該更多投入愛心建設的行列，找到更多同理心來彼此溝通，證明愛心不分地域，兩岸有太多的共同語言。」

▲▼參與活動的人們呼籲多以愛心替代對立，關懷弱勢群體，一起找出海峽兩岸共同的人文價值。（圖／主辦方提供）
▲參與活動的人們呼籲多以愛心替代對立，關懷弱勢群體，一起找出海峽兩岸共同的人文價值。（圖／主辦方提供）
一天的活動下來，參與的家庭都成了好朋友，他們呼籲多以愛心替代對立，關懷弱勢群體，一起找出海峽兩岸共同的人文價值。接下來還有更多類似的活動將在南京舉辦，他們也歡迎更多家庭加入活動的行列。

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