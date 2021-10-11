貴州詭異婚鬧　新郎塗黑掛輪胎「一邊被抽打還遊街」

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州日前發生一起詭異「婚鬧」，新郎全身被塗抹成黑色，脖子上掛著一個輪胎，手上拿著一面紅旗，被朋友用樹枝抽打遊街，一群伴娘則在旁圍觀大笑。

根據陸媒報導，新郎的朋友表示，這只是年輕人之間的玩笑，當地每一個人結婚時都會這樣子做，就是當地風俗，這樣做才熱鬧。

影片在網路上受到許多關注，但大多數人都抱持著批評的態度，「什麼玩笑，這種整人一點也不好笑。」「民智未開才會有這種風俗吧？」「什麼都能叫風俗？這是惡俗！」

▼新郎全身被塗黑遊街。（圖／翻攝微博）

