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大陸婚鬧無極限！新郎變態「強吻伴娘」　新娘一旁目睹…卻笑開懷

▲▼婚鬧。（圖／翻攝自網易號）

▲大陸婚鬧竟出現「新郎強吻伴娘」戲碼。（圖／翻攝自網易號）

實習記者高琳景／綜合報導

大陸婚鬧惡俗屢禁不止，現在又傳出超變態行為！浙江一對新人在結婚時，竟在鬧洞房過程中設計一段「新郎強吻伴娘」的戲碼，沒想到一旁的新娘竟笑得合不攏嘴，讓不少網友看見後狂轟「毫無道德底線」。

綜合陸媒報導，這場婚禮在8月4日舉辦，當新郎準備闖關迎接新娘時，被要求玩「矇眼找新娘」的小遊戲，過程中還被規定「不管對方是不是新娘都需親下去」。沒想到在眾人起鬨之下，新郎找了半天還是找錯新娘。

▲▼婚鬧。（圖／翻攝自網易號）

▲新郎猛力抱住伴娘，接著當場對伴娘熱吻。（圖／翻攝自網易號）

從照片中可見，現場一名伴娘故意卡在新娘的前面，想要製造讓新郎誤認的橋段，沒想到蒙著眼的新郎果真找錯人，猛力抱住伴娘親下去，而被親的伴娘竟無反抗的意思，甚至還露出不好意思的笑容，就連一旁全程目睹的新娘也毫不介意，反而還摀嘴大笑，甚至還笑得比她人都開心。

消息曝光後，讓不少網友狂轟「傷風敗俗，毫無道德底線」、「新郎故意挑錯的」、「等下新娘矇眼找新郎」、「看來惡俗婚鬧無關文化水平和事發環境」、「故意找錯的」、「道德底線真的偏低」。

▲▼婚鬧。（圖／翻攝自網易號）

▲一旁全程目睹的新娘竟開懷大笑。（圖／翻攝自網易號）

據了解，大陸婚鬧是隨處可見的婚禮習慣，像是扔麵粉、潑油或是綁在電線桿上打等等，而過度的婚鬧行為，反而會產生相反的結果，甚至嚴重還會導致婚禮無法順利進行。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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