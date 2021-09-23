婚鬧變悲劇！新郎慘遭「頭部重摔、脊椎斷掉」　正妹新娘目睹嚇傻

實習記者黃品臻／綜合報導

羅馬尼亞上週五晚上有一場熱鬧、歡樂的婚禮，沒想到在現場卻發生悲劇意外。31歲的新郎費立蒙（Liviu Filimon）在被婚鬧時，慘遭賓客意外重摔，頭部當場著地，造成脊椎骨折，目前費立蒙仍在醫院治療當中，但下半身仍呈癱瘓狀態。

據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生時，新人與賓客們正在婚禮現場跳舞狂歡，非常熱鬧，男賓客們就在此時對新郎費立蒙玩婚鬧，玩起人體拋接遊戲，第一次有拋接成功，但費立蒙的上半身已有部分懸在空中，當男賓客第二次將他往上拋時，費立蒙直接翻了過去、重摔在地，更慘的是，費立蒙是頭部直接著地。

▲賓客婚鬧大玩人體拋接。（圖／翻攝ZiarulClujean.ro／YouTube）

▲正妹新娘也在現場。（圖／翻攝ZiarulClujean.ro／YouTube）

事件發生後，嚇壞了的新娘立馬跑到費立蒙身旁查看，而男賓客則在醫護人員到達之前，將費立蒙抱起放在椅子上，但報導提到，男賓客們的這個動作，反而讓事情變得更糟。

▲賓客失手，新郎費立蒙當場重摔在地。（圖／翻攝ZiarulClujean.ro／YouTube）

費立蒙隨即被送往醫院急救，新娘和雙方家人則是留在婚宴會場繼續招待賓客。經檢查後，醫師達尼亞（Lucia Dania）表示，費立蒙脊椎骨折，目前住在神經外科病房，後續還需要接受進一步的檢查。

目前費立蒙的雙手雖能正常活動，但雙腳完全無法移動，下半身呈現癱瘓狀態，而他也已聯繫律師，不排除會起訴在婚宴上對他婚鬧的賓客。