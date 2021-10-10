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看板遭強風吹襲砸中車　網歪樓「地上有甩尾輪胎痕跡」警方回應了

▲廣告看板遭強風吹襲砸中行駛中轎車。（圖／翻攝臉書我是青埔人）

▲廣告看板遭強風吹襲砸中行駛中轎車，網友看到照片上圓弧輪胎痕。（圖／翻攝臉書我是青埔人）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢青埔地區因高鐵設站，房地產火熱異常，趁著國慶日連假賣房看板豎立在各路口，但隨意綑綁的代銷業務在強風吹襲下，已成用路人不定時炸彈，10日就發生看板被強風吹落，直接砸在小客車上，幸好僅車損；但目擊者貼文為駕駛叫屈，但網友看到照片上圓弧輪胎痕，直言接歪樓就是甩尾場地，呼籲警方多管管飆車和改裝噪音問題；對此，警方表示，未接獲相關報案。

▲▼警方則表示未接獲相關報案，並以照片說明是輪胎沾黏新舗柏油所致。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方則表示未接獲相關報案，並以照片說明是輪胎沾黏新舗柏油所致。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方則表示未接獲相關報案，並以照片說明是輪胎沾黏新舗柏油所致。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，這起廣告看板因強風吹落砸中轎車案，發生於今日下午13時許，游姓自小客駕駛(55歲)沿中壢區永裕路欲左轉領航北路，轉彎至路口時，因風勢較強，車輛遭被風刮起之廣告看板砸到，所幸無人傷亡，警方獲報到場處理，自小客駕駛酒測值為零，並聯繫到該看板負責人，後續賠償責任由雙方當事人自行協調。

另外有網友歪樓說地上有甩尾痕跡「明顯甩尾場地」，及晚上超吵的排氣管聲音，更有網友諷刺「地上輪胎痕跡為當地特有的行車文化，非常具有特色」不過也有網友說是「黑色的痕跡是洽溪路重舖柏油造成」，轄區中壢分局青埔派所表示，未接獲相關報案，可能是輪胎沾黏柏油所致。

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