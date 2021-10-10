台南市社照據點重陽敬老樂活健走　黃偉哲關心長輩積極推動老人福利政策

▲台南市長黃偉哲至北區合興社區照顧關懷據點勉勵服務團隊並為健走活動開幕，黃偉哲致贈蛋糕、壽麵給長輩，預祝長輩鄉親重陽佳節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為感謝台南市社區照顧關懷據點協助落實各項防疫工作，讓社區長輩在新冠肺炎疫情趨緩後能持續參與社區基本活動，維持身心靈健康，市長黃偉哲10日至北區合興社區照顧關懷據點勉勵服務團隊並為健走活動開幕，黃偉哲致贈蛋糕、壽麵給長輩，預祝長輩重陽節快樂，並關懷長輩健康，鼓勵更多民眾投入長者服務。





市長黃偉哲表示，很高興在雙十國慶的好日子中，大家能一起平安快樂健行，市府在北區的許多建設，感謝各位議員大力支持爭取經費，府會攜手將地方建設做好，也感謝所有市民一同配合做好防疫，在疫情紓緩下，未來將積極振興經濟，讓大家的生活更幸福喜樂。





為妥善關懷照顧社區長輩的身心健康，黃偉哲特別指示社會局因應疫情彈性調整關懷據點服務方式，於三級警戒時，據點採視訊LINE課程，二級警戒期間則恢復為實體課程，在疫情期間據點業務穩定執行，持續成為照顧長者、安全防疫的好所在。



社會局指出，台南市社區照顧關懷據點目前配合防疫指引，據點只要完成防疫管理查檢後即可有條件開放服務，目前恢復開放據點已達80％。北區合興社區照顧關懷據點自9月起恢復開館後，於據點內辦理營養教育、長者繪畫、電影讀書會、行動劇團、性平防暴時事案例探討等多元類型健康促進課程。





為呼籲社區居民共同關懷長者健康，特別於重陽節前夕，邀請里內長者與家人齊聚社區一起活力健行，藉由重陽健走增加社區長輩與家人間的情感交流，也促進長者社會參與，並達到預防延緩失能的效果。



健走活動從合興里活動中心出發，順著柴頭港溪沿線繞回活動中心，在活動後還提供傳統整復推拿、穴位養生保健等服務，並現場製作雞蛋糕分送給長輩，長輩們均表示非常喜歡參與社區照顧關懷據點活動，除了讓身體更健康外，心情也開朗許多。市議員沈震東、陳怡珍、許至椿皆到場共襄盛舉。





社會局長陳榮枝表示，台南市一直致力推動老人福利政策，目前已布建378個社區照顧關懷據點，提供長輩關懷訪視、健康促進、電話問安、餐飲等在地就近的照顧服務，鼓勵長輩們走出家門參與據點活動，活絡人際關係，讓子女能夠安心在外打拼，落實健康樂活、高齡友善城市的願景。