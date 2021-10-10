「國旗不見我們一起生氣」　蔡英文團結國內：台灣被打壓一起憤怒

▲ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝)



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日上午於國慶大會發表演說，凝聚國內團結表示，「國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒」。她認為，這就是我們榮辱與共的情感，在這個包容的國家裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外

蔡英文致詞中提到，在當前國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在七十二年來最複雜多變的局勢當中，「我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途。」

蔡英文表示，印太區域的情勢，日趨緊張複雜，北京當局在全面掌控香港，壓制民主人士後，也調整了「改革開放」以來的政經發展方向。

蔡英文指出，在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰，在台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響我們的國安及飛安。她強調，民主國家之間，則正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局。

蔡英文指出，G7、北約、歐盟，以及美日印澳的「四方安全對話」，不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國片面破壞。

蔡英文重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力，在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變，「我也要強調，兩岸解決分歧，必須透過平等對話」。

蔡英文表示，期待兩岸關係和緩，不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服，我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑，「因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有兩千三百萬人的主權」。

此外，蔡英文指出，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷七十二年。這七十二年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。

蔡英文表示，這個今天讓世人稱讚的樣貌，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果，沒有任何一群人可以單獨居功，也沒有任何一群人曾經置身事外。

她提到，在八二三砲戰中，英勇奮戰的國軍沒有分省籍，半導體護國神山裡的人才，也不會分政黨，而鄭南榕是外省人，瑞莎原本是烏克蘭人，温貞菱的母親是菲律賓華人，父親是客家跟日本的混血，不久前才離開我們的棒球選手王光輝，則是阿美族人。

蔡英文表示，國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒，這就是我們榮辱與共的情感，在這個包容的國家裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外，「只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人」。

蔡英文強調，過去這七十二年的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變，但在轉變之外，我們也有不變的堅持，那就是「確保主權、捍衛國土」。

蔡英文表示，這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持，「今天，國民黨的朱立倫主席、民眾黨的柯文哲主席、時代力量的陳椒華主席，都在現場」。

她向出席的政黨主席表示，大家是台灣民主美麗的風景，政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。

蔡英文與他們相約「四個堅持」，必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡英文說，這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。

蔡英文強調，我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。