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社會 社會焦點 保障人權

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

▲高中生，男高中生，男同學，男生，睡覺，學生，考試，男學生。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲18歲蘇姓男子在社福安置機構內與男童發生性關係，因傳出聲音被老師發現2人秘密。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

蘇姓男子去年因故被安置在台北市某社福機構，和年僅14歲的另名男童同住一間，老師巡房時，聽到房內傳來小動物或呻吟的聲音，開門確認狀況，赫然發現蘇男正由男童幫忙口交，蘇男坦承已與男童發生4次關係，並向男童母親認錯，男童也原諒，台北地院依4個與未滿16歲性交罪，判蘇男徒刑6月，緩刑2年。

檢警調查，2020年8月起，當時剛滿18歲的蘇姓男子被市府安置在某社福機構內，同住寢室的另名男童年僅14歲，2人從9月起，陸續發生了4次性關係，直到11月1日，社福老師隔著門，聽到房間傳出疑似小動物或呻吟的聲音，2人最後1次的親密互動才被發現，男童表示他知道自己和蘇男在做什麼，檢察官因此只以與未成年性交罪起訴。

法院判決認為，蘇男患有輕度智障，因正值青春期，對性好奇，4度和男童發生性行為，對男童身心健全、人格發展造成不良影響，但考量蘇男坦承犯行，當庭對男童及男童母親致歉，男童也已經原諒蘇男，因此依4個罪行，判蘇男共應執行徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應參加5場法治教育。

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