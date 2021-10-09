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出海夜釣白帶魚…回程浪掀舢舨「3人落海」　1男游上岸、2友失蹤

▲▼台南二仁溪出海口舢舨翻覆3人落海。（圖／記者林悅翻攝）

▲今早海象不佳，警消只能在現場岸巡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市二仁溪出海口昨(8日)深夜傳出舢舨翻覆意外，船上3人均落海，其中一人自行游回岸邊，但另外2人則下落不明。海巡署及消防人員獲報後立即派遣船艇、直升機搜救，惟至凌晨近2時仍未有結果，預計搜救行動今上午將持續。

台南市消防局119勤務中心於8日深夜10時47分許接獲第6巡防區來電通報，南區二仁溪橋出海口北岸有動力舢舨船翻覆，船上有3人請求協助，119馬上派出灣裡消防分隊車組2車6人前往救援。深夜11時2分許灣裡車組到達現場，發現現場已救起1名51歲男子，肢體挫傷，生命徵象穩定，由灣裡消防分隊救護車送市立醫院救治，消防局再加派德興分隊救護車至現場待命。

警消初步調查，8日晚上6時許3人搭乘舢舨出海釣白帶魚，不料晚間10時返程時因風浪太大，在二仁溪出海口處翻覆落海，其中51歲陳姓男子自行游回岸邊，於深夜10時57分許被巡人員發現，但其他2名友人身影則被大浪淹沒，至今仍未有音訊。

因現場光線太過昏暗，9日凌晨1時42分許暫停搜救行動，9日清晨6時30分消防人員在二仁溪附近親水公園集結再度展開搜尋，因現場附近的路都封鎖，須繞路走堤防前往馬場的守望哨搜尋，惟今早因海象不佳，消防搜救人員目前僅能在現場岸巡，目前尚無所獲。

▲▼台南二仁溪出海口舢舨翻覆3人落海。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南二仁溪出海口舢舨翻覆3人落海。（圖／記者林悅翻攝）

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