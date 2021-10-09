2萬帽T送洗消失　男怒求15K卻被法官當「窗簾」折舊剩3900

▲陳姓男子今年2月將價值2萬1千元的名牌帽T送洗，卻被店員告知弄丟，求償15K卻被法官當「窗簾」折舊僅剩3934元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



記者林冠吟／台北報導

陳姓男子今年2月將一件價值2萬1千元的巴黎世家連帽上衣送洗，後續前往領取時，卻被店員告知衣服不見了，陳男要求乾洗店賠償15000元，但雙方對賠償金額遲遲無法有共識，遂對簿公堂。台北簡易庭審理後，卻將名牌帽T比照為「窗簾」，判乾洗店僅須賠償3934元。

陳姓男子今年2月將自己2018年在微風信義，以2萬1千元刷卡購買的知名品牌BALENCIAGA法國巴黎世家連帽上衣，送往盛昌乾洗店送洗，未料卻在前往領取的時候，竟被店員告知衣物「不見了」，陳男要求乾洗店折舊賠償1萬5000元，不過雙方對於賠償金額遲遲沒有共識，讓陳男決定對簿公堂。

而台北簡易庭審理後指出，根據行政院所頒固定資產耐用年數表及固定資產折舊率表來看，針對非固定資產，因服飾材料、品質各有不同，其公布之什項設備分類明細表並無針對服飾使用年限為統一規定，參酌同樣以布料為主要材質的「窗簾」，其最低使用年限為3年，且根據一般經驗法則，窗簾應較服飾更為耐用，因此判斷陳男所遺失的衣物使用年限同樣應以3年為當，陳男自購買日至送洗日，已使用2年3月，折舊後之餘額為3934元，判盛昌乾洗店僅須賠償陳男3934元，全案仍可上訴。