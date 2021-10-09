新竹娃娃機大盜「接管台中」　住摩鐵順走電視冰箱...跳蚤店銷貨

▲林、李2名娃娃機大盜，將得手贓物都送往跳蚤商店寄賣。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

娃娃機行竊慣犯林男與李男，因吸毒缺錢，偷遍新竹、台中各大娃娃機店，將所得贓物拿到跳蚤商店寄賣換錢購毒，為逃避查緝，2人在做案前還會先竊取車輛再使用竊取車牌懸掛。警方日前從一起車牌失竊案中預測2嫌犯案軌跡，並透過監視器等一路追緝，將2人逮捕歸案。

新竹縣新埔分局日前接獲報案汽車車牌失竊，循線發現2人身影，專案小組推斷，2人應該近期內準備犯案，果然4日又接到汽車旅館業者報案，2嫌駕駛贓車、懸掛偷來車牌入住某汽車旅館，離去時將房間內電視、冰箱一併「帶走」，警方掌握2嫌資料後，遂報請新竹地檢署指揮偵辦。

▲▼警方根據犯嫌供述，前往跳蚤商店查看，發現還有大量贓物在店內寄賣。

警方連日追查，得知2人平時都藏匿在台中市大甲區，警方持拘票前往埋伏查緝，7日經由林男的交通工具發現行蹤，並順利將其拘捕到案。

犯嫌供稱，得手的贓物都拿到新竹縣湖口鄉一家跳蚤商店寄賣，警方前往查察時意外發現2嫌還有手錶、電視機、音箱、皮夾等贓物在店內寄賣，本案正擴大偵辦，並依竊盜罪嫌送地檢署偵辦。

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