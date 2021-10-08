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流感疫苗首週接種72.2萬「和去年比直接砍半」　這族群人減少最多

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗10月1日開打，疾病管制署今日公布開打首週數據，到7日為止，有72.2萬人完成接種，而去年同期接種數量為146萬，接種數直接砍半。疾管署副署長莊人祥說明，今年同時有新冠疫苗接種，兩種疫苗需間隔7天，所以首週數量較為減少，疾管署也公布各類對象接種率。

今(110)年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，並分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

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疾管署今日公布流感疫苗接種統計，莊人祥說明，從10月1日至10月7日，7天下來接種72.2萬劑，去年同期扣除第二階段施打的50~64歲成人，接種146萬劑。

莊人祥指出，主要施打族群為65歲以上長者，約接種31萬劑，接種率約8％，但去年同期是占24％，減少最明顯；至於幼兒接種率則相差不遠，今年約11.5％，去年同期則占14％；醫事執業登記人員為29.7％，去年則占比35％，學生族群接種為2.2％、去年占比為6.5％。

莊人祥說，今年流感疫苗接種同時還有新冠疫苗施打，兩種疫苗要間隔七天，所以流感疫苗數目會比去年較為縮減，但看起來每日都增加12萬劑施打量，屬於穩定，會持續接種下去。

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