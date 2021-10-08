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收賄35萬優先租借場地　監院彈劾北市前體育處長孫清泉

▲▼ 前體育處處長孫清泉，涉嫌利用租借公園場地與特定團體勾結圖利，遭廉政署約談，並移送地檢署複訊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲孫清泉遭監察院彈劾。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北市政府體育處（現改制為體育局）前處長孫清泉，被控2010至2012年間，10度收受民間團體賄賂合計約35萬元，護航業者優先承租場地及轉租牟利；監察院6日通過監察委員蔡崇義、田秋堇所提彈劾案，直指孫清泉身為機關首長，長期多次濫用其權力，施壓下屬，情節重大，為維護公務紀律，因此有懲戒的必要。

孫清泉今年9月才遭台北地院依10件違背職務收賄、圖利等罪，被判刑8年4月，褫奪公權6年，可上訴；監察院6日通過蔡崇義、田秋堇所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，孫清泉於擔任台北市政府體育處長期間，明知業者「王女」是租借公園場地再轉租攤商抽成牟利的業者，卻私下與王女頻繁接觸及往來金錢，並假借權力，不顧所屬簽呈已指出申請者並非體育團體，所辦活動亦為營利性質，體育處不宜擔任該活動指導單位，孫清泉11次逕行刪改簽呈或指示所屬核准王女之申請案，並以體育處名義代王女租借場地，使王女取得大安森林公園場地優先使用權，並獲取免除場地使用費的不正利益。

彈劾案文表示，由於王女2010年9月所辦活動遭民眾檢舉，台北市公園路燈管理處至現場稽核，發現體育處雖為租借場地的指導單位，但現場並無任何體育處人員，且活動現場的攤位配置、數量皆違反規定，遂以書面告誡體育處，表示如再有類似情況，公園處將依規定廢止原核准使用的處分，且1年內不受理體育處之申請案件。

彈劾案文指出，但是，孫清泉仍未知所警惕，甚至於王女申請的另一活動，指示體育處承辦人員掛名「共同合辦」，以利王女舉辦長達3日活動之路權申請。可謂不顧下屬及市府公園處同仁意見，一犯再犯。

蔡崇義、田秋堇批評，孫清泉假借權力核准王女的申請案，除違反《公務員服務法》第5條、第6條公務員應誠實清廉的義務外；孫清泉在審核王女申請案件期間，與王女在程序外頻繁接觸，傳送多封簡訊要求王女給付金錢，又收受王女交付的支票持以兌現，亦違反《行政程序法》及「公務員廉政倫理規範」，違失情節重大。

蔡崇義、田秋堇表示，本件被彈劾人身為機關首長，卻長期多次濫用其權力，施壓下屬，情節重大。為維護公務紀律，故有予以懲戒之必要。

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