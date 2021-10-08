假的！盜ETtoday商標創「飆股LINE群」　東森新媒體：必追訴刑事責任

▲不肖人士冒用《ETtoday新聞雲》名義傳送電子郵件。（圖／翻攝網路）

記者黃君瀚／綜合報導

近日網路上出現不肖人士冒用《ETtoday新聞雲》名義亂發電子郵件，誘騙不知情民眾加入「股市內線LINE社團」，宣稱不用動腦就能投資飆股、半小時可賺3萬元。《東森新媒體ETtoday》澄清，從未委託或授權提供股市分析服務，針對此不法行為，「必依法追訴行為人之民、刑事責任，絕不寬貸。」

東森新媒體控股股份有限公司聲明如下：

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近日社群、網路投資詐騙猖獗，冒用知名企業、投資名師名義之詐騙案件層出不窮。

經查，有不肖人士利用本公司於網路平台上之高流量以及影響力，假借本公司名義對外宣稱提供在線解讀分析股市服務，並提供二維條碼鼓勵民眾掃描加入Line社團（如附件）。

本公司特此澄清聲明從未委託或授權任何第三人於Line社團、其他社群媒體或網路平台上提供相關股市分析服務，民眾如有接獲以本公司名義舉辦之任何活動，皆可透過本公司客服(02-5555-6366)進行確認查詢，以免不慎上當受騙；民眾如有任何可疑或不明管道訊息，亦可撥打內政部警政署165反詐欺專線或向各地警察機關請求協助，以免權益受損。

本公司針對前述不法行為，必依法追訴行為人之民、刑事責任，絕不寬貸。

東森新媒體控股股份有限公司(ETtoday)

