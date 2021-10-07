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甩「天坑之城」罵名　高雄出動透地雷達！明年狂掃250公里

▲▼高雄市副市長林欽榮視察透地雷達為道路把脈，高雄路平再精進。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市政府運用透地雷達新技術投入路平工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市道路先前出現大小坑洞，被譏笑「天坑之城」，高雄市政府運用透地雷達新技術投入路平工作，副市長林欽榮今（7）日前往鳳山區文龍路視察道路刨鋪及透地雷達檢測作業情形。未來工務局、水利局將攜手合作，利用透地雷達診斷道路及下水道設施有無破損，可預防處理道路掏空危害因素，降低道路新鋪後掏空情形。

▲▼高雄市副市長林欽榮視察透地雷達為道路把脈，高雄路平再精進。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市副市長林欽榮視察透地雷達為道路把脈，高雄路平再精進。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市副市長林欽榮視察透地雷達為道路把脈，高雄路平再精進。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮今日視察表示，由於下水道設施埋置於路面下無法透視，很難發現破損的地方，利用透地雷達非破壞的方式，以探測地表下管線及孔洞分布情形。為加強路面掏空預防性處置，他特別指示水利局針對下水道設施進行非破壞性檢視，如有破損應立即開挖修復，避免豪雨時產生致災性道路掏空。

利用透地雷達檢視路面下若有發現隱藏性孔洞，可在工務局進行刨鋪前進行修復，降低新鋪路面掏空的機率。另外檢測成果可以回饋給道路挖掘管理中心，也可提供建置3D管線圖資納入智慧城市運用。

▲▼高雄市副市長林欽榮視察透地雷達為道路把脈，高雄路平再精進。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市府出動透地雷達為道路把脈，明年將編列預算，預計推動250公里測線長度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市副市長林欽榮視察透地雷達為道路把脈，高雄路平再精進。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局進一步說明，明年將編列預算，預計推動250公里測線長度，檢測範圍將涵蓋老舊、災害潛勢高的下水道設施路，藉由與現有下水道設施縱走與TV檢視作業技術結合，掌握下水道設施妥善率，超前佈署地下孔洞造成路面掏空。

工務局表示，「路平」是市府持續推動的重點政策，市府除不定期召開路平精進會議，邀請公會、專家學者及用路人代表的NGO團體與市府相關單位共同把關外，也持續透過滾動式檢討，更新瀝青混凝土刨鋪作業手冊、道路淘空事件預防應變機制及訂定管線配合道路平整推動優化中、長程計畫，持續精進路平作為，可大幅確保道路品質，提升使用年限。

文龍路與文龍東路為鳳山區重要的聯外道路，因已年久老化，工務局預計於10月7、8日共2天進行鋪面改善工程，周邊商家林立，施工期間請市民配合施工人員引導。

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