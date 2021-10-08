五倍券4超商3量販優惠攻略　小七5千爽換6800元、高鐵全票5折

記者黃翊婷／綜合報導

紙本五倍券今日（8日）上午9時起開放民眾領取，數位券也是自今日起可以開始使用。究竟怎麼花才能讓五倍券的效益放到最大，以下為《東森新媒體ETtoday》針對4大超商、3大量販店、高鐵、餐飲店優惠總整理，7-11花5000元可換到6800元，高鐵訂票還能享全票半價優惠！

▲五倍券今起開放領取。（圖／記者湯興漢攝）

●4大超商

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1.7-11：10月8日上午9時至11月2日，民眾持紙本五倍券前往實體門市，購買「5000元振興隨取卡」，就能額外獲得1800元的12大通路振興優惠券，可以在康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING spa、BEING sport、BEING fit、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、統一精工-速邁樂加油站、聖娜多堡、聖德科斯、21風味館以及7-11門市使用，相當於用5000元換到6800元。

另外，振興隨取卡也有推出3000元、2000元、1000元的面額，其中購買3000元振興隨取卡即可獲得800元的優惠券。購買隨取卡獲得的優惠券沒有消費門檻，單筆消費也不限使用張數，可以全額折抵，但無法找零。

而在活動期間使用紙本五倍券200元或500元面額，購買CITY飲品系列、飲料、零食糖果、冰品、美容保健等超過70款指定商品，200元五倍可消費400元、500元五倍券可消費1000元。

►詳細資訊見7-11官網。

2.全家便利商店：民眾10月8日起前往門市領取五倍券，即可獲得全家400元購物金回饋以及屈臣氏100元購物金。

另外還有推出限量4萬份的「真心放大福袋卡」，每份售價2200元，可使用現金、信用卡、行動支付、交通票卡、My FamiPay/Fami錢包、振興五倍券購買，限時一週販售（10月6日至12日），每人限購一份，購買即可獲得3000元全加購物金，相當於現賺800元。

►詳細資訊見全家官網。

3.萊爾富：凡領券成功者可享「Hi Café 大杯美式或大杯拿鐵咖啡買1送1」、「滿額購物金50元」，會員還可多獲得30Hi點。

此外，使用紙本五倍券結帳還能再拿等值滿額購物金，也就是說，使用面額200元的五倍券可以獲得200元購物金，購物金優惠每張面額50元，下次消費需滿200元才可以使用。

►詳細資訊見萊爾富官網。

4.OK mart：凡領券成功者可享「10元滿額優惠」。

另外，OKmart振興五倍劵方案主打咖啡優惠，10月8日至2022年4月30日憑紙本五倍券購買原價45元的大杯莊園級美式咖啡，200元面額可買10杯，500元可買25杯、1000元可買51杯，相當於一杯大冰每最低只要19元就能喝到，全部投入使用，最高現省6475元。

還有全店品項任選10％回饋方案，也就是說200元紙本券可以買到220元的商品，以此類推。10月8日至12月31日前往OK mart官網登錄消費發票，還可以再抽5000元購物金。

►詳細資訊見OK mart官網。

●3大超市量販店

1.全聯：憑PX Pay會員或實體福利卡前往門市消費，使用紙本五倍券儲值，單筆滿1000元就可獲得500福利點，還可加碼抽1萬元振興福利金，每週抽出100名，10週共計抽出1000名。

另外全聯還有推出振興大禮包2.0版，麗寶樂園、劍湖山世界門票買1送1，還有開飯、丸亀製麵、西堤牛排、肯德基、爭鮮等熱門餐飲優惠券，共有60間聯合品牌，最高現省2萬3000元，全台限量100萬份。

►詳細資訊見全聯官網。

2.家樂福：全台家樂福自10月6日起推出「10倍券」，量販店單筆消費滿1000元、超市消費滿500元即可獲得，全台限量30萬本，每本共有60張優惠券，包含滿額折價、合作品牌優惠等等，總價值超過1萬元。

此外，11月2日前若使用紙本五倍券購買家電，滿500元就送500元家電商品滿額抵用券，滿1000元也有送1000元家電商品滿額抵用券，但要等到下次消費滿額才可以使用。

►詳細資訊見家樂福官網。

3.愛買：10月8日至10月19日凡購買電視、冰箱、洗衣機、空調或小家電，單筆消費滿1萬5000元，就可使用5000元紙本五倍券現折7000元，等於現賺2000元。

另外，10月8日至10月11日還有不限支付方式「滿千送千」優惠活動，會員單筆消費滿千送千，以此類推，最高可享5000元回饋。

►詳細資訊見愛買官網。

▲3C通路也有推出五倍券購買iPhone13系列的優惠。（資料照／記者李毓康攝）

●3C通路

1.燦坤：燦坤10月7日搶先開放使用，燦坤實體會員至門市預購單品1萬元以上，並於領用紙本振興券後支付尾款，加碼抽10萬元現金一人獨得，除此之外，10月8日至10月17日活動期間，燦坤實體會員至門市不限金額消費，天天抽10萬還元金，總額百萬還元金，使用振興券再享加倍抽獎機會。

不只如此，燦坤實體會員來店消費滿額最高還送iPhone 13、LG智慧電子衣櫥、dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機等振興好禮多選一，特別規劃會員獨享振興好物35折起。在3C產品中，燦坤表示，iPhone 13 Pro 256G天峰藍原價3萬6400元，會員限量現折1200元，MacBook Air M1原價3萬900元，會員現折3000元，另外還有多款筆電、手機也推出優惠。

2.全國電子：全國電子推出「揪振興，五倍再翻倍」，全館家電9折，消費滿額「加一元多一件」，買家電送家電，dyson空氣清淨機、LG styler電子衣櫥1元帶回家。

另外，使用行動支付付款也有相關優惠，最高可享10％回饋，而銀行刷卡回饋最高可達1萬2000元。除了家電之外，手機也推出舊換新優惠，手機回收最高回饋2萬6600元。

3.德誼數位：蘋果經銷商德誼數位10月8日起到31日推出振興5購好禮方案，活動期間來店消費滿5000元，即有機會讓5倍券變10倍，抽獎資格週週累計。

至門市使用振興券購買Apple部分商品就送指定配件購物金，購買最新iPhone 13或iPhone 13 mini即可獲得500元的配件購物金加碼，iPad Air則有1000元，iPad Pro全系列商品更有高達2000元的購物金加碼。

除此之外，10月31日以前來德誼使用振興5倍券消費滿5000元，即可線上登錄參加抽獎活動，週週抽出5000元配件購物金幸運兒，越早消費機會越多，最多可達4次中獎機會。

▲高鐵推出「5折乘車票兌換券」。（資料照／記者李毓康攝）

●高鐵

10月8日至10月31日TGo會員持紙本五倍券至車站售票窗口購買高鐵車票並登錄會員號碼，不限車次、車廂種類及身分別，只要單次使用五倍券金額滿1000元，即可獲贈標準車廂對號座「5折乘車票兌換券」一張，滿2000元送2張，依此類推，每人每次最多贈送5張，限量10萬張，送完為止。但不得用於購買本公司團體票、回數票及定期票。

「5折乘車票兌換券」可在12月1日至2022年4月30日使用，疏運期間不適用，票價以標準車廂對號座全票票價5折計收，但不得與其他優惠併用，也不得補價差升等商務車廂或換購自由座車票。若以單人全票票價計算，從南港搭到左營，原本1530元的票價馬上對半砍到765元。

►詳細資訊見高鐵官網。

●餐飲

1.摩斯漢堡：10月8日至10月31日使用紙本或數位五倍券消費，滿200元就可以獲得一張蒟蒻兌換券。

另外還有200元面額可享的雙人早餐套餐、單人套餐，以及500面額的3人套餐、豐盛獨享組，後者不僅包含美味餐點，另有禮品5選2優惠。

►詳細資訊見摩斯漢堡官網。

2.頂呱呱：10月8日起持五倍券消費，可用200、500元面額買到原價265元、698元的振興套餐。

200元套餐包含原味炸雞X1、辣味雞翅X1、呱呱包X1、甜甜包X1、地瓜薯條X1、30元飲品X1；500元套餐包含原味炸雞X3、原味雞腿X2、辣味炸雞X2、辣味雞翅X2、阿勇雞塊X3、甜甜包X2、地瓜薯條X1、30元飲品X3，全台門市皆可購買。

►詳細資訊見頂呱呱官網。

3.花月嵐：10月8日至11月30日使用紙本五倍券，可用200元購得原價248元的套餐。另外單筆消費滿1000元以上（使用紙本五倍券），就送拉麵買1送1，優惠券限下次使用。

振興價200元套餐包含蒜香咖哩豚肉鐵板炒飯、飲料，原價248元；振興價500元套餐包含銀次郎魚豚骨拉麵(三代目)或咖哩傑克拉麵(選1)、藤崎家拉麵、配料蔬食，最高組合原價561元。

►詳細資訊見花月嵐官網。

4.燒丼株式會社：10月8日至11月30日憑紙本五倍券消費，可用200元面額換到價值250元的套餐，內用外帶均適用，但各項優惠不共用，外送也不適用。

200元套餐包含醬醪雞腿丼(附湯)+配菜或時蔬(選1)+可口可樂或飛想茶檸檬紅茶(選1)，原價250元。

500元套餐包含野郎燒豬丼(附湯)+醬醪雞腿丼(附湯)+配菜或時蔬(選1)+金黃吉士薯條1份+可口可樂或飛想茶檸檬紅茶(選2)，原價545元。

►詳細資訊見燒丼株式會社官網。

●遊樂園

六福村：10月8日至10月31日親子3人成團只要1000元，也就是說，2位成人及1位未滿12歲學童入園，即可現省1697元，若人數為2大、1大1小也可使用此優惠，堪稱是全台遊樂園中最受家長歡迎的優惠組合。

出示五倍券或國旅券綁定憑證，並以綁定載具購票，也可享同優惠。但不適用團體，也不得與其他優惠方案合併使用。

►詳細資訊見六福村官網。