啃老男「一刀穿心」刺死工讀生！庭上冷言：非常抱歉　下場出爐

▲桃園蘇姓男子一刀刺死工讀生，家屬求償判決結果出爐。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園蘇姓男子無業，長期泡在網咖，被父母斷了金援後，轉向網咖19歲劉姓工讀生借錢，但遭到拒絕，沒想到他竟持刀狠刺對方心臟，導致對方失血過多慘死。法院審理後，刑事部分蘇男判處無期徒刑；民事部分，劉男父母求償1268萬，蘇男一聽便當庭同意，法官最後也判他因全額賠償。全案可上訴。

34歲的蘇男平時無業，長年啃老，又經常泡在平鎮區南豐街某網咖，而被父母斷了金援，他轉向劉男借錢但遭到拒絕，沒想到他卻於2020年3月27日晚上11時許在網咖附近埋伏，見劉男獨自經過，便立刻持水果刀脅迫劉男交出財物，劉男當時奮力抗拒，雙方爆發激烈拉扯，蘇男竟持水果刀向劉心臟部位猛刺1刀，劉男當場倒地，最終因失血過多身亡。事件發生後，也引發當地居民一陣熱議，而檢警事後相驗，發現致命刀傷深達17公分。

此外，法院審理時，法官詢問蘇男對家屬有何說法，他則面無表情回答，「非常抱歉」，讓當時也在現場的劉男家屬氣得痛罵，「王八蛋」、「廢人」，但由於他犯後持凶刀到派出所自首，依法得以減刑，法官因此將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。

劉男父母另提民事求償，要求蘇男須賠償撫養費、精神慰撫金1238萬6401元。對此，蘇男則當庭表示同意，而法官審理後，也判他應賠償劉父804萬4851元、劉母434萬1550元。全案可上訴。