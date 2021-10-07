陸黃金周「女遊客擠爆男廁」　男童憋尿膀胱快炸「家長報警求救」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸十一長假各個景區都被人潮擠滿，安徽蕪湖一處遊樂園卻出現奇怪的現象，樂園內的女廁大排長龍，大批女遊客轉往男廁解決生理需求，把男廁完全佔據，害得一名小男孩不敢上廁所，憋尿憋到膀胱快爆炸，家人還為此打電話報警。

事件發生在蕪湖的大浦歡樂世界，從網友上傳的影片可以發現，男廁裡面一名男遊客都沒有，小便斗也完全沒人使用，但隔間卻大排長龍，全是女遊客在排隊。

上傳影片的網友抱怨，廁所都是女遊客，他家小男孩不敢上廁所，被尿憋得受不了，只好打110報警，找警察幫忙。

對此，的大浦歡樂世界的工作人員表示，當天是因為遊客太多，所以情況才有點亂，「景區一天一萬人，一下這麼多人聚集，肯定有些東西是要排隊的，女人多的話，上廁所都是要排隊的，這也是正常的現象。」

事件引起了大量網友討論，許多人都認為男廁就是男廁，女人不應該進來，「就在女廁排隊就好了，為什麼要進來搶男廁呢？」「男人進去女廁就被罵變態，女人來上男廁就合理了？」「小便斗全空著，別說小男孩，大男人都不敢進去上了。」

也有人認為應該多體諒女人，「女人上廁所比較麻煩，男人體諒一下啊！」「明明是女廁設置不夠的問題。」「直接進來上就好啦，小便斗沒人使用。」

▼女遊客擠爆男廁。（圖／翻攝微博）

