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「黃金大亨」豪宅有內鬼　保全擅開千萬藍寶堅尼被活逮

▲黃金大亨涂誠文位於光復南路逸仙居豪宅保全涉嫌監守自盜開走涂男藍寶堅尼名車，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃金大亨涂誠文位於光復南路逸仙居豪宅，擔任保全的詹男涉嫌監守自盜開走涂男藍寶堅尼名車，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣黃金交易市場聞人、北市睿森銀樓負責人涂誠文豪宅逸仙居「鬧內鬼」！擔任豪宅保全的詹姓男子，2020年2月間進行社區巡邏時，發現涂宅住家大門沒關，居然登堂入室竊取涂男岳母存摺印鑑，2度到銀行盜領18萬元，又趁保全值班期間，擅用涂老闆寄放保全櫃檯的藍寶堅尼名車鑰匙開名車翹班外出，後來涂男岳母發現存摺印鑑不翼而飛通知銀行，調閱監視器畫面才發現保全涉嫌盜領。

大安警方表示，這起豪宅保全監守自盜案件，發生在去年2月間，光復南路豪宅「逸仙居」詹姓保全巡邏時發現涂老闆岳母外出，卻忘記鎖上大門，詹男直接潛入屋內竊取涂男岳母存摺印鑑，先後兩次臨櫃盜領18萬元得逞。

▲黃金大亨涂誠文位於光復南路逸仙居豪宅保全涉嫌監守自盜開走涂男藍寶堅尼名車，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

去年5月間詹男更趁涂老闆寄放藍寶堅尼休旅車鑰匙外出時，藉著職務之便開走要價上千萬元的涂男愛車，事後被害人岳母在家找不到印鑑存摺，向銀行辦理補發才發現存款遭盜領，調閱監視器並報案逮人，這起保全監守自盜案才曝光。

轄區大安警分局獲報後，到豪宅逮捕詹姓保全，訊後並依竊盜、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署，台北地院依上開罪名審理，考量詹嫌家中母親需要洗腎照料，一審將他判刑10個月、可易科罰金30萬元，全案仍可上訴。

據了解、黃金交易聞人涂誠文（35歲）旅外經商成功，返台後從事黃金買賣交易致富，在台北市信義路開設「睿森銀樓」，從事黃金、鑽石買賣交易。涂曾高調接受媒體訪問，表示曾單日黃金交易逾1億元新台幣，規模直追台灣3大黃金盤商，也因此遭黑幫覬覦。

2018年間涂誠文委託Uber女司機、及其友人載著3000萬元現金，臨停在信義區中坡北路購買食物時，遭男子王璟澄夥同林東賢、劉姓男子行搶，王事後被捕，其餘兩人逃亡。林東賢去年在桃園涉及3起搶案，王男事後向檢察官坦承，該搶案主謀是新加坡舞廳大股東郝廣民，檢警在屏東將郝廣民拘提到案，依加重強盜罪起訴、並遭法院判刑10年。
 

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