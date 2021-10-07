「黃金大亨」豪宅有內鬼　保全擅開千萬藍寶堅尼被活逮

▲黃金大亨涂誠文位於光復南路逸仙居豪宅，擔任保全的詹男涉嫌監守自盜開走涂男藍寶堅尼名車，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣黃金交易市場聞人、北市睿森銀樓負責人涂誠文豪宅逸仙居「鬧內鬼」！擔任豪宅保全的詹姓男子，2020年2月間進行社區巡邏時，發現涂宅住家大門沒關，居然登堂入室竊取涂男岳母存摺印鑑，2度到銀行盜領18萬元，又趁保全值班期間，擅用涂老闆寄放保全櫃檯的藍寶堅尼名車鑰匙開名車翹班外出，後來涂男岳母發現存摺印鑑不翼而飛通知銀行，調閱監視器畫面才發現保全涉嫌盜領。

大安警方表示，這起豪宅保全監守自盜案件，發生在去年2月間，光復南路豪宅「逸仙居」詹姓保全巡邏時發現涂老闆岳母外出，卻忘記鎖上大門，詹男直接潛入屋內竊取涂男岳母存摺印鑑，先後兩次臨櫃盜領18萬元得逞。

去年5月間詹男更趁涂老闆寄放藍寶堅尼休旅車鑰匙外出時，藉著職務之便開走要價上千萬元的涂男愛車，事後被害人岳母在家找不到印鑑存摺，向銀行辦理補發才發現存款遭盜領，調閱監視器並報案逮人，這起保全監守自盜案才曝光。

轄區大安警分局獲報後，到豪宅逮捕詹姓保全，訊後並依竊盜、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署，台北地院依上開罪名審理，考量詹嫌家中母親需要洗腎照料，一審將他判刑10個月、可易科罰金30萬元，全案仍可上訴。

據了解、黃金交易聞人涂誠文（35歲）旅外經商成功，返台後從事黃金買賣交易致富，在台北市信義路開設「睿森銀樓」，從事黃金、鑽石買賣交易。涂曾高調接受媒體訪問，表示曾單日黃金交易逾1億元新台幣，規模直追台灣3大黃金盤商，也因此遭黑幫覬覦。

2018年間涂誠文委託Uber女司機、及其友人載著3000萬元現金，臨停在信義區中坡北路購買食物時，遭男子王璟澄夥同林東賢、劉姓男子行搶，王事後被捕，其餘兩人逃亡。林東賢去年在桃園涉及3起搶案，王男事後向檢察官坦承，該搶案主謀是新加坡舞廳大股東郝廣民，檢警在屏東將郝廣民拘提到案，依加重強盜罪起訴、並遭法院判刑10年。



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