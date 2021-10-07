停車未熄火受罰！台東怠速大執法　超過3分鐘最重罰6萬

▲▼台東環保局不定期於停車熱點加強巡查。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近來民眾普遍關心空氣污染議題，其中以汽機車排放空氣污染最接近民眾生活，台東縣環保局呼籲車輛使用人停車怠速超過3分鐘，請熄火關閉引擎，避免因怠速排放空氣污染物直接影響民眾健康，違者經稽查將依空氣污染防制法，最高可處6萬元罰鍰，請民眾注意，以免荷包大失血。

空氣污染來源，其中有不少是來自車輛排放引擎燃燒產生的廢氣，長期吸入可能會引起過敏、氣喘、肺氣腫、肺癌及心血管疾病，恐提高呼吸道疾病及死亡風險。如學校常緊鄰一般道路或公路，家長接送學童上下學時，經常有車輛怠速等候之情形，導致排放空氣污染物更容易聚積該區域，直接使接送家長與學童暴露於高濃度的污染環境中，對健康影響更不容小覷。

由於車輛怠速違規情況屬時間短暫、隨機地點發生，環境保護局將不定期於火車站、機場、學校、銀行郵局及風景區等民眾出入頻繁場所及容易發生車輛怠速地點加強巡查，針對有怠速情形的車輛，均先勸導並開立勸導單，請民眾配合停車熄火。

環境保護局呼籲，所有車主均應減少車輛排氣污染，否則怠速超過3分鐘，將依違反空氣污染防制法相關法令，處新台幣1千500元至6萬元罰鍰。推動停車怠速熄火，不僅維護民眾健康、節省油料浪費，對提升環境空氣品質亦有相當的助益，提醒民眾養成停車熄火的生活習慣，共同為改善環境空氣品質努力。