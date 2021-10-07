「陳柏惟腦裡只有仇恨與偏見」　孫大千：罷免最大的推手就是他自己

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行，正反雙方針對各議題不斷交鋒，國民黨立委江啟臣控訴，民進黨前立委林靜儀，汙名化台中海線「要穿防彈背心才能選舉的選區」，前國民黨立委孫大千表示，抹黑台中市第二選區的選民，並不能改變陳柏惟不學無術的形象，「陳柏惟罷免案最大的幕後推手，就是陳柏惟自己。」

孫大千表示，當時名不見經傳的陳柏惟能夠在2020年得到台中市第二選區選民的支持，其實很大一部分是因為搭了總統蔡英文的順風車。選民給了陳柏惟一個機會來證明自己，「但是他卻沒有珍惜，不但如此，更糟蹋了這個寶貴的機會。」

對於陳柏惟的問政表現，孫大千指出，陳柏惟在立法院的質詢，簡直就是荒腔走板、不知所云。既不具備專業能力，也沒有展現思考邏輯。一次又一次的質詢內容，只是證明了陳柏惟的腦袋中只有仇恨和偏見，陳柏惟罷免案對台灣民主政治最重要的意義，就是大聲地告訴每一位立法委員，「選上了，就請好好認真的行使職權。」

孫大千表示，台灣人民每年在一位立法委員的身上平均花費將近1000萬元，正所謂「爾俸爾祿，民脂民膏」，陳柏惟從來沒有認真思考過，立法院有113位委員，為什麼偏偏要罷免他，「當然是因為他的表現連普通立法委員應該具備的水準都沒有。」