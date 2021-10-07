快訊／BNT疫苗連2天到貨、第十輪加開預約開搶　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/7）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。鴻海集團創辦人郭台銘在臉書透露，今明兩天（7日、8日）將各到貨一批BNT疫苗，合計數量約160萬至180萬；指揮中心昨晚宣布，第十輪BNT加開61~63歲約10萬人可打BNT，今天上午10點開放預約，限時8小時，相關內容預期都將於記者會中說明。

郭台銘6日在臉書PO文中提到，BNT疫苗4日到貨第5批，加上前面9月30日、10月1日2批，總共完成140萬劑（148萬劑），補齊中秋連假後兩週應到的數量；而本週到貨量預計超前，今明兩天（7日、8日）將各到貨一批，合計數量可預期在160萬至180萬之間。第6批BNT在今晨05：34抵達桃園機場，依舊是由華航CI-62航班載運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第十輪新冠疫苗BNT疫苗正在進行施打，指揮中心昨天深夜緊急加開對象，61~63歲族群只要符合9/29前完成意願登記BNT者，今天上午10點開始限時8小時預約，接種時間則是10/10~10/14，初估符合資格約10萬人。

第十一輪提供BNT疫苗，目前預計開放至47歲以上一般民眾，而後續180萬劑到貨以後，莊人祥昨日表示，將會從47歲下開放至所有年齡層。預期對象為23歲至63歲登記BNT且尚未接種第一劑疫苗者，估計約180萬人。