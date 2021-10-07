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「城府最深」3大星座　反擊能力一鳴驚人

▲▼女孩,心機,愛情,男女,傳訊,婊子,曖昧。（圖／翻攝自pixabay）

▲3星座偽裝本領高，反擊讓人跌破眼鏡。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

每個人都有不同的一面，有的人非常善於偽裝，有的人雖然看起來單純好騙，事實上卻並非如此，據《星座好朋友》網站指出，有3大星座，為了保護自己不受到傷害，在別人面前裝傻充愣，但他們總是能夠在不經意之間一鳴驚人，一起來看看是哪些星座吧！

天蠍座

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天蠍座的人不僅外表看上去比較冰冷，其實他們內心也是非常高傲的，只是他們不喜歡在人前表現而已，非常的低調，只會默默無聞地去做自己的事情，但這並不能否認他們的能力，他們往往會在無形之間就把事情做到最好。

而且天蠍座的人雖然低調，但是他們的城府也是非常深的，當你想要欺騙他們的時候或者做一些對他們不利的事情的時候，他們也是能，在第一時間發現的，如果他們不和你說，只是不想和你計較而已，因此天蠍座的人總是給人一種神秘的印象，這樣的人偽裝本領非常高，最容易被人忽視，但往往他們出手的時候，卻能夠一擊致命。

金牛座

金牛座一向都非常的老實誠懇，只會本本分分的做自己的事情，很少有人能夠看穿他們的心思，也不知道他們心裡到底想什麼，所以很多人只會憑藉他們老實的外表去判斷這個人，同時也有人覺得他們好欺負，就經常會讓他們做一些不屬於他們的事情。

其實別看金牛座的人外表老實，其實他們是非常精明的，而且想的也非常的深，只是他們不喜歡計較而已，不過當如果有一天你做了什麼觸及到他們原則的事情，他們就不得不和你計較了，而且他們一旦算計某個人的時候，這個人又很難再翻身了，這樣的金牛座雖然容易被忽視，但如果高調起來，往往能夠一鳴驚人。

射手座

射手給人的印象就是活在當下什麼都不管，和別人發生衝突的時候，他們也知道後退一步，不傷害彼此的關係，而且不管在任何時候，他們都不會主動招惹是非，更不會輕易和別人發生摩擦和爭吵的。

其實這只是射手座的偽裝本領高而已，他們習慣了用天真快樂的樣子為人做事，對於和自己沒有太多關係的人和事，他們往往不會過度在意，這樣的人非常容易被忽視，但其實他們的心思是非常細膩的，不傻，反而還非常的聰明，如果有一天你觸及到了射手座的底線，他們就會開始反擊，而他們的反擊也會讓你猝不及防的，這種人如果想要做什麼事情，往往能夠一鳴驚人。

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