嘴上嫌棄你…「心裡愛到不行」星座曝光！網苦笑：承受不了的愛

▲你的另一半也超愛唸你嗎？其實是愛你的表現。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

好不容易脫單，心想能與另一半過著幸福甜蜜的日子，豈料換來的卻是各種嫌棄與碎念嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》指出有些星座嘴巴上的嫌棄是「愛你的表現」，雖然聽起來不太舒服，卻是表達愛意與關心的一種方式，可別誤會他/她了。有網友看完直呼：「真是承受不了的愛啊！」

安德魯在影片中提到，除了參考太陽外，還有倆人的水星，其代表說話表達，更重要的是務必將金星參考進去，它管愛情、管金錢，「看金星就知道對方想要的愛是什麼，和他/她愛人的方式是什麼。」

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1.射手座、天蠍座

這2星座熱戀期時能說出肉麻、甜死人不償命的甜言蜜語，等到感情逐漸穩定、倆人關係越來越親密時，會開始以「嫌棄的口吻」表達對你的關心，例如希望你換一套更帥更美的服裝，卻會以「今天穿這樣很醜」來表達。當感情越好，有些話反而無法好好說出口，明明是關心，說出口卻變得像在嘲諷、嫌棄。

此外，這2星座從嫌棄的話語中也會透露「自己需要什麼」或「自己的標準在哪裡」，談戀愛時渴望你能成為他/她心中想像的模樣。

2.金牛座、摩羯座

對外人講話表達都無礙，唯獨碰到親近在意的人，這2星座會變得口不對心、愛說反話，明明關心你、擔心你，說出口的話卻讓人感到不舒服。金牛與摩羯座在愛上一個人非常有定性，交往時會不厭其煩與對方溝通、磨合，卻會讓人覺得是在碎碎念、找麻煩，事實上這就是他/她關心人、愛人的方式，唯獨親近的人才能看到這火爆的一面。

3.巨蟹座

巨蟹本來就是生活中的「管家婆」，因為太注重小細節，常常不知不覺讓自己囉嗦起來，讓人感覺是在嫌棄，事實上本意是出自關心，希望另一半出門時能深受眾人的喜愛，因此萬事會一而再再而三地叮嚀，卻並非人人都能接受。

4.處女座

處女座把「自己人」與「外人」的界線分得很清楚，除了對自己要求嚴格外，認為另一半也是自己的責任，因此要照料好、希望你變得更好，嫌棄自然也帶有激勵的作用。處女座的嫌棄「建設性很高」，一旦驚覺你在鬧脾氣或是做錯不改，會邊唸邊嫌邊囉嗦，接著再默默替你收拾善後，墜入愛河的他/她們包容沒有底線。

傲嬌的處女座越愛你越會講出反話，也許打從心底想要誇獎你，但話到嘴邊聽起來總帶有諷刺意味，身為枕邊人的你一定要明白他/她嫌棄背後的苦心，帶有滿滿的愛意。