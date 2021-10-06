陳柏惟坦承肇逃黑歷史　民進黨立委嘆：他年輕時期很辛苦

▲台灣基進立委陳柏惟被爆肇逃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，陳6日遭爆曾在2011年9月29日清晨6點半駕車肇事逃逸，導致機車騎士顱內受傷、硬腦膜下腔出血，引發軒然大波，陳柏惟第一時間親上火線說明，當時是因疲勞駕駛，「完全是我的責任」。一名民進黨區域立委嘆息，從這事件反而看出陳柏惟年輕時真的很辛苦，必須身兼多職，反觀昔日對手國民黨前立委顏寬恒則是「不用工作的」。

資深媒體人黃揚明今天中午透過臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

陳柏惟今天表示，當時因經濟因素，他兼差兩份工作，從早忙到深夜，那一天凌晨在結束工作返家途中，因疲勞駕駛，導致事件發生，未有酒駕，警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解、過程未有狡辯與逃避，「此事件完全是我的責任」。

根據台灣高雄地方法院判決書，陳柏惟當年因肇事致人傷害逃逸罪，處9個月有期徒刑、緩刑3年；承審法官毛妍懿指出，陳柏惟肇事後完全未下車察看被害人並施以救助，逕自駕車逃離現場，犯罪情節非輕，且被害人所受的傷勢頗為嚴重，不過，他在犯後自始坦承犯行，並已與被害人以40萬元達成和解，且已給付其中25萬元，其餘15萬元部分則分期給付中，「足認被告已有反省悔悟之心」。

不過，國民黨發言人凌濤仍質疑，陳柏惟已涉及《刑法》第185條之4的「肇事逃逸罪」，陳柏惟從政以來未曾提過此事，是否有意隱瞞不堪的過去，混淆民眾投票給他時的認知？

一名民進黨區域立委則說，肇逃當然不對，但這事件反而可以看出，陳柏惟年輕時期作為無家產的年輕人，剛出社會很辛苦，所以才必須身兼多職、工作到清晨，反觀他的對手顏寬恒則是「不用工作的」。

至於肇逃黑歷史是否影響罷免投票結果？該民進黨立委表示，就算沒有此事件，會投罷免的就是會罷免、會反對的也會出門投反對，至於中間選民是否會因此增加出門投罷免票的動力，他認為未必，「應該不會有影響」。