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10月交通大執法！路口「加派警力」抓違規　2行為抓到直接罰

▲▼熱浪,義交,夏日,夏天,炎熱,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,戶外工作者,交整,交通指揮,天氣,熱傷害,紫外線,極端氣候。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部宣導交通安全，10月將加強取締交通違規。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

每年9月是各級學校陸續開學的時期，許多新手駕駛都會在此時間點上路，也因此交通事故件數會明顯增加，交通部將10月定為「交通安全月」，針對超速、不禮讓行人等行為加強取締，交通部道安會參事吳木富坦言，最有效的宣導就紅單，本月會加強執法，將加派警力於路口監察。

高公局、遠通電收、靖娟兒童安全文教基金會、台灣高齡化政策暨產業發展協會等單位今日合力舉辦記者會，宣導交通安全月。吳木富表示，交通部透過多面向宣導交通安全，包括工程、宣傳、執法、監理等。

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吳木富指出，現代交通工程透過多樣改變，盼能加強道路安全，如行人穿越道後退、加大行人號誌、左轉專用道縮減、加設減速號誌等。監理方面可透過道路模擬影片感知交通安全，理解大貨車司機視線死角在哪，以及如何避免，否則有時兒童並不知道大車司機看不到自己，就可能發生危險。

吳木富坦言，最有效的宣導就是「紅單」，但是台灣國情就是想開單又不能大聲講，必須偷偷執法，不過十月交通安全月將改變作法，將會在路口加派警力，警示用路人，進一步注意到交通安全重要性。

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▲台灣馬路汽機車數量多，若不多加注意，就可能發生危險。（圖／記者李毓康攝）

吳木富表示，2020年0到12歲兒童因車禍事故受傷共9975人、死亡24人；今年1到7月受傷4820人、死亡16人。而全台65歲以上高齡者共約380萬人，佔比總人口16.1％，然而高齡者發生事故的人數卻佔比22％，2020年因車禍死亡人數共1235人，死亡件數為總事故41％，由於老人看東西不清楚、反應慢、做事直覺，常在公園、市場周邊發生危險。

此外，18歲也是交通事故好發族群，由於這些人剛取得駕照，上路後可能不熟悉路況而發生危險，因此高公局也補助民眾參加機車駕訓班，據統計，完成課程者肇事率可減少五分之一、違規率減少三分之一。

為了提倡道安觀念，教育部已將交通安全納入課程，希望道安觀念能從小扎根，針對高齡人口，則會派出1586名「路老師」，到各鄉鎮的共餐區域、社區活動中心等，面對面與高齡者互動，宣導交通安全理念。

遠通電收總經理張永昌表示，遠通除長期合作的小黃帽計畫，也攜手製作針對國小學童的「兒童道安輔助補充教材影片」，今年以「活躍老化」的目標打造「壯世代」新觀念，運用壯世代的語言、串聯方式與社群平台，積極參與辦理路老師交通安全宣講、推動道安教育，盼一同守護更多弱勢交通使用者。

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