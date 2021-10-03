　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男撞死賣菜郎判刑5年半　又捲入KTV砍殺案

▲彰化田男酒駕撞死李男。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲彰化田男酒駕撞死李男。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田姓男子(24歲)與友人到KTV喝酒狂歡後，酒駕以時速破百追撞騎著腳踏車要去賣菜的李男頭部重創不治，去年11月他得知被彰化地院判決5年6月後，又與羅姓友人(25歲)到同一家KTV夜唱，與林男在電梯內起爭執，羅男拿出西瓜刀砍人，田男也捲入其中，但獲不起訴，而羅男被依殺人未遂罪判刑5年4月。

田男得知酒駕撞死李男後，酒測值達0.94毫克，事後還覺得愧咎，稱晚上關燈還會怕到睡不著覺，但對方要求賠償時還說沒錢「拿我命換」，彰化地院審理後，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪將他判處5年6月有期徒刑。

依據判決書內容指出，2020年11月14日晚間，羅男與田、鄭及陳姓男子等人相約到KTV唱歌，唱到翌日凌晨2點半離開，搭電梯下樓時與林男起口角爭執，互相叫罵、推擠，田男及鄭男一度拿起滅火器、安全帽與林男對峙，羅男見狀則衝回停車處，從重機車置物箱內拿出預藏的西瓜刀朝林男後被偷襲揮砍。

羅男拿著西瓜刀大喊「乎你死」，林男的後背及頭頸部都被砍中，左上臂受有28公分長開放性傷口、右手韌帶斷裂等多處傷口，右側上背部有一道9公分的開放性傷口刀刀幾乎見骨，身上血流如注，現場血跡斑斑，自知闖下大禍之後，羅男被友人抱住拉開，立即逃離現場，並將西瓜刀丟棄，田男等人等人見狀，也立即離開現場；林男經送醫急救後，始倖免於難。

法官審酌羅男與林男素不相識，僅因友人發生口角爭執，就持西瓜刀猛力砍殺，犯後未能坦承全部犯行，多所矯飾，且未與林男達成和解，被依殺人未遂罪判刑5年4月，田男等人所涉妨害秩序罪嫌，另為不起訴處分。

KTV開放「口罩唱歌」網友狂嗆整人吧！10月有望降一級？醫：口罩應戴到老

《魷魚遊戲》為什麼爆紅？「6大隱喻」讓全世界共鳴　網震撼：台灣拍得出嗎

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
周杰倫街頭捕獲「超大咖影星」　世紀同框網暴動
男星摃龜15次放話了　媽抱屈：那個憑什麼拿兩個獎？
美國經濟「到這天」恐陷災難！　財長：政府資金將耗盡
余祥銓脫口「幫父風光辦後事」余天怒了　Sandy：我只問爸愛
U23世界盃／古巴隊全員逃走中！　11球員下落不明
空軍開嗆：怎能讓敵機飛頭上！F-16掛彈升空畫面曝
她公園撿石頭　一驗竟是「4.38克拉大鑽石」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義釣客赤蘭溪落水！民眾見漂水面嚇傻　他救起已明顯死亡

快訊／貢寮澳仔漁港開充氣艇出海「漏氣」　一家3口尷尬困礁石

談判丟信號彈示威　擋風玻璃留灰燼露餡...通緝犯被搜出1槍6彈

清晨巨響！「你沒禮讓我沒減速」　台中2車路口相撞衝進騎樓4傷

酒駕男撞死賣菜郎判刑5年半　又捲入KTV砍殺案

嫩妻甩出車外影像曝！他無照開車還滑手機　撞4車翻覆旋轉

快訊／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝...受困喊救命

通知移車電話傳出「搓牌聲」　警揪出麻將會館偷偷營業

酒瓶狠砸12歲女！她顱內出血進加護　狠心繼父冷回：我在管教

幫朋友出氣3打1　快打警喝斥壓制！4個助陣的也有事

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

快訊／嘉義釣客赤蘭溪落水！民眾見漂水面嚇傻　他救起已明顯死亡

快訊／貢寮澳仔漁港開充氣艇出海「漏氣」　一家3口尷尬困礁石

談判丟信號彈示威　擋風玻璃留灰燼露餡...通緝犯被搜出1槍6彈

清晨巨響！「你沒禮讓我沒減速」　台中2車路口相撞衝進騎樓4傷

酒駕男撞死賣菜郎判刑5年半　又捲入KTV砍殺案

嫩妻甩出車外影像曝！他無照開車還滑手機　撞4車翻覆旋轉

快訊／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝...受困喊救命

通知移車電話傳出「搓牌聲」　警揪出麻將會館偷偷營業

酒瓶狠砸12歲女！她顱內出血進加護　狠心繼父冷回：我在管教

幫朋友出氣3打1　快打警喝斥壓制！4個助陣的也有事

快訊／嘉義釣客赤蘭溪落水！民眾見漂水面嚇傻　他救起已明顯死亡

陸限電引爆連鎖效應！外媒：大宗商品市場面臨震盪

U23世界盃／陳宇宏奪最佳先發投手　委內瑞拉奪冠

獎金怎麼用？12歲李奕樵妙答全場笑噴　小薰看男友「道賀訊息」傻眼

塔利班將在邊境部署「自殺炸彈部隊」　阿富汗官員曝曾重挫美軍

藍營嘲諷塔綠班、射死穿綠衣的人　卓冠廷：不該人身攻擊博取聲量

蝸居3坪沈阿嬤一家6口喜迎新居　希望義工團動員300人今交屋

周杰倫街頭捕獲「野生超大咖影星」　世紀同框網暴動：英雄見英雄

猛威爾對上陳仕朋　運彩看好統一勝富邦

才宣布可預約第二劑莫德納　金門醫院網頁、掛號機全掛民眾氣炸

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

社會熱門新聞

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

案發後第7天！挖眼男家屬現身道歉了

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

獨／金錢豹驚傳變自助KTV轉折曝　創辦人說話了

國中音樂老師「1個月3次」害女學生懷孕　下場曝

人妻私藏保險套　綠帽夫怒提離婚反被打臉

母女驟逝保險箱驚見5千萬金條　手足翻臉爭

林園酒駕員警搶救8天　晚間宣告死亡

快訊／彰化工廠大火！紅炎照亮黑夜

竹聯幫堂主強行想吃下公司　遭逮送辦

情侶檔「客製化偷竊」開放下單　狂賣6波賺翻

即／屏東萬丹女遭雷擊　肩膀胸部焦黑一片送醫搶命

屏東女店員首露面！堅強喊：我沒事　親友不捨

快訊／屏東枋寮車禍！駕駛受困無心跳

更多熱門

相關新聞

賓士男酒駕撞路邊車　爆胎繼續開1公里

賓士男酒駕撞路邊車　爆胎繼續開1公里

一名41歲陳姓男子酒後開車，行經鼓山區青海路與美術東四路，追撞停於路邊的車後，還繼續開著損壞的車體往前行駛，開了約1公里才停下休息，並下車走了50公尺，警方獲報趕到肇事地點，並以監視器追到人，對他進行酒測有酒精反應，將人帶回派出所偵訊，並依涉嫌公共危險罪、肇事逃逸等罪嫌送辦。

高雄偵察佐酒駕撞安全島　搶救9天身亡

高雄偵察佐酒駕撞安全島　搶救9天身亡

林園酒駕員警搶救8天　晚間宣告死亡

林園酒駕員警搶救8天　晚間宣告死亡

彰化冒出5公尺天坑！預拌車陷入坑裡

彰化冒出5公尺天坑！預拌車陷入坑裡

醋夫掐死前妻　他開庭這句翻供全場傻眼

醋夫掐死前妻　他開庭這句翻供全場傻眼

關鍵字：

賣菜郎殺人酒駕彰化北斗

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

金鐘56完整得獎名單出爐

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面