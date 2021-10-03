酒駕男撞死賣菜郎判刑5年半　又捲入KTV砍殺案

▲彰化田男酒駕撞死李男。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田姓男子(24歲)與友人到KTV喝酒狂歡後，酒駕以時速破百追撞騎著腳踏車要去賣菜的李男頭部重創不治，去年11月他得知被彰化地院判決5年6月後，又與羅姓友人(25歲)到同一家KTV夜唱，與林男在電梯內起爭執，羅男拿出西瓜刀砍人，田男也捲入其中，但獲不起訴，而羅男被依殺人未遂罪判刑5年4月。

田男得知酒駕撞死李男後，酒測值達0.94毫克，事後還覺得愧咎，稱晚上關燈還會怕到睡不著覺，但對方要求賠償時還說沒錢「拿我命換」，彰化地院審理後，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪將他判處5年6月有期徒刑。

依據判決書內容指出，2020年11月14日晚間，羅男與田、鄭及陳姓男子等人相約到KTV唱歌，唱到翌日凌晨2點半離開，搭電梯下樓時與林男起口角爭執，互相叫罵、推擠，田男及鄭男一度拿起滅火器、安全帽與林男對峙，羅男見狀則衝回停車處，從重機車置物箱內拿出預藏的西瓜刀朝林男後被偷襲揮砍。

羅男拿著西瓜刀大喊「乎你死」，林男的後背及頭頸部都被砍中，左上臂受有28公分長開放性傷口、右手韌帶斷裂等多處傷口，右側上背部有一道9公分的開放性傷口刀刀幾乎見骨，身上血流如注，現場血跡斑斑，自知闖下大禍之後，羅男被友人抱住拉開，立即逃離現場，並將西瓜刀丟棄，田男等人等人見狀，也立即離開現場；林男經送醫急救後，始倖免於難。

法官審酌羅男與林男素不相識，僅因友人發生口角爭執，就持西瓜刀猛力砍殺，犯後未能坦承全部犯行，多所矯飾，且未與林男達成和解，被依殺人未遂罪判刑5年4月，田男等人所涉妨害秩序罪嫌，另為不起訴處分。

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