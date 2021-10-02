小夫妻旅館隔離ing…14天太長忍不住「半夜偷同房」超慘下場曝光

▲廈門一夫妻隔離中，忍不住偷偷半夜同房慘了。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者鄭思楠／綜合報導

據《極目新聞》報導，大陸社交媒體9月30日流傳一張處罰通告稱，廈門一對夫妻在酒店集中隔離期間，串門同房被發現，遭罰重新計算隔離期限，且費用自理。對此，網友笑翻稱，「這下全國人民都知道你們同房了。」

這則處罰通告內容為，9月27日，經調取攝影機畫面發現，21013房間湯某私自串門到21012林某房間留宿，該行為違反了集中醫學觀察隔離場所禁止串門、禁止混住的疫情防控規定，情節嚴重，現決定給予重新計算隔離期限（兩人為夫妻關係，9月12日入住），且住宿費用由本人承擔。

通吿強調，請隔離人員引以為戒，嚴格遵守集中醫學觀察隔離場所規定，杜絕此類違規行為發生。該通告最後落款為「廈門靈玲大酒店隔離場所工作專班」，時間為2021年9月28日。

公開資料顯示，廈門靈玲大酒店位於集美新城區杏錦路，於2017年開業，屬於豪華型酒店，標準間房價為500元（人民幣想，下同）左右，目前網上無法預訂到房間。

對此，廈門市集美區疫情防控指控部工作人員回應，他還不知道上述處罰通告，不過就通告內容而言，隔離酒店的防疫要求確實如此，如果那對夫妻確實違反了防疫規定，處罰是沒有問題的。

網友看後笑翻稱，「 沒別的意思啊，就是想笑」、「算算日期，再忍幾天都快隔離結束了，估計倆人現在心態都要崩了」、「這一炮打的響徹全國！」、「這麼恩愛的夫妻不多了」、「愛的代價」。

不過，也有網友提出疑惑，「既然是夫妻，為啥不能一起隔離？！」、「純好奇，人家是夫妻，不能考慮在自願的情況下讓人家在一起隔離嗎？還節省一個房間，其他的同樣防疫標準就行了啊」。