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大陸限電做一休六　台商慘況曝光

中國大陸這波限電來得又快又急，不少廠商措手不及，只能摸黑營業。（翻攝微博）

▲中國大陸這波限電來得又快又急，不少廠商措手不及，只能摸黑營業。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

上週五（1日），全球最大生產製造基地中國大陸迎來11長假，卻苦了為耶誕旺季加班趕貨的台商們。因為，自中秋節後，大陸從南到北，高達16個省份先後宣布強化實施「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，隨即啟動各種限電措施。

1名東莞台商9月22日收到簡訊通知：「由於目前我（廣東）省電力供應緊張，為保障電力有序供應…對高耗能等企業實施『錯峰用電（離峰用電）』。」 台商私下怨聲載道，「突然停電，只能摸黑辦公，連發電機都來不及運作，原物料全卡在機器裡，全都報銷。」

除東莞外，廣東佛山、汕頭台商也接到通知，每週改採「開2停5」的五級限電措施，廣東省的揭陽大規模限電，台商只能「開1停6」，「接下來是傳統耶誕旺季，現在只開工一天，供貨根本來不及，市場已經開始搶貨，一團亂。」1名佛山做家具的台商說。

這波限電風暴由華南珠三角，往北吹向電子業聚集的長三角，包括江蘇、浙江等地也成了限電重災區，1位江蘇崑山台商就對本刊說：「現在是做3休4，也有廠是做2休5，即便工廠不在限電區，原料若來自限電區，也受衝擊，未來1年限電可能是常態，中小企業只能挫咧等。」

PCB、半導體、面板的生產絕不能中途停電，因為一斷電就會產生大量報廢。「半導體有國家政策支持，但PCB這種低產值高耗電產業，就直接被通知限電，大家對後續供電都不樂觀，擔憂變常態。」業者擔心的說。

反倒是幫蘋果代工iPhone的鴻海、和碩都表示，會配合政策，限電對公司影響有限。「大廠成本雖因限電、電價調漲增加，但可轉嫁客戶。供不應求時，誰有產能，誰就賺錢。」1位電子業高層說。


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