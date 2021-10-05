　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏於AUKUS危機後表態　歐盟將扮演印太戰略要角

▲▼法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／綜合報導

法國在召回駐美大使之後，總統馬克宏(Emmanuel Macron)可能藉著歐盟非正式峰會，傳達歐盟可以在貿易、安全、國防和捍衛航行自由方面，與美國在印太地區發揮戰略作用，並且試圖修復與美國的關係。

法國一名官員於當地時間週一（4日）表示，歐盟非正式峰會預定在斯洛維尼亞舉辦，總統馬克宏將參與這個盛會，並在法國召回短暫駐華盛頓大使後，公布上個月與美國總統拜登(Joseph Biden)的談話內容，還會藉此宣揚這次危機為彰顯歐盟在印太地區的重要性。

這名顧問向記者提到，「我們能夠閉上眼睛，假裝什麼事情都沒發生過，我認為這對所有歐洲人來說都是一大錯誤，這也許是一種機會。」他表示，「我不希望歐洲人在美國夥伴與歐洲夥伴間做出選擇。重點是如何為他們創造最大利益的夥伴關係條件，讓他們知道美國仍然是我們的盟友。」馬克宏長期說服歐盟成員國加入歐洲「戰略自治」的行動，東歐的許多人認為這可能會破壞跨大西洋安全聯盟。

AUKUS為澳洲(AU)、英國(UK)與美國(US)於今年9月15日宣布成立的軍事安全合作夥伴關係。外界都認為這個組織的組成是用來對抗中國。先前因澳洲取消與法國的大型潛艇合同，轉而使用美國設計的艦艇，而引發法國不滿，造成西方盟國的緊張局勢。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人看紅包傻了
好市多停車收費「周邊塞爆」！在地人怒：回不了家　新竹店回應了
男星染疫死亡　驚傳恐遭「分骨灰」
金馬影后入圍「出現兩對太可怕的母女」　最大遺珠出爐
Selina認了　「半夜傳訊息對象」是小7歲鮮肉
鬼父性侵13歲女兒　還逼15歲兒「硬上媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國軟掉了！悄悄同意「澳洲貨船卸煤」　無視禁令救缺電

馬克宏於AUKUS危機後表態　歐盟將扮演印太戰略要角

澳洲購買默克30萬份抗新冠病毒藥丸　日服兩粒連續5天治療

紐西蘭總理宣布：放棄「清零戰略」　轉向與病毒共存

變態鬼父性侵13歲女兒！還逼15歲兒「硬上媽媽」…下場出爐

遭爆濫用慰安婦捐款！她10年侵占1億　吃烤肉、聘瑜珈教練、繳罰單

已故菲律賓獨裁者之子「小馬可仕」　宣布競選總統

誤信打疫苗不能上天堂！她聽教友的話吃驅蟲藥防新冠　超慘下場曝

法國天主教會「藏3千多名戀童癖」至少21.6萬人受害！獨立調查曝光

印度補助新冠肺炎死者家屬驚人　因確診而輕生也符合資格

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

失速貓貓？胖橘急拉臭臭大暴衝 媽遭撞擊摔跤腳扭傷復健1個月！

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

中國軟掉了！悄悄同意「澳洲貨船卸煤」　無視禁令救缺電

馬克宏於AUKUS危機後表態　歐盟將扮演印太戰略要角

澳洲購買默克30萬份抗新冠病毒藥丸　日服兩粒連續5天治療

紐西蘭總理宣布：放棄「清零戰略」　轉向與病毒共存

變態鬼父性侵13歲女兒！還逼15歲兒「硬上媽媽」…下場出爐

遭爆濫用慰安婦捐款！她10年侵占1億　吃烤肉、聘瑜珈教練、繳罰單

已故菲律賓獨裁者之子「小馬可仕」　宣布競選總統

誤信打疫苗不能上天堂！她聽教友的話吃驅蟲藥防新冠　超慘下場曝

法國天主教會「藏3千多名戀童癖」至少21.6萬人受害！獨立調查曝光

印度補助新冠肺炎死者家屬驚人　因確診而輕生也符合資格

偷懶不洗頭是大忌！「4個錯誤」讓落髮嚴重，髮質差到不行

中國軟掉了！悄悄同意「澳洲貨船卸煤」　無視禁令救缺電

全國運動會熱力起跑　新北漁人碼頭10月周周有燦爛煙火

布局後疫時代！樂多多再推日韓新鍋物　美威鮭魚進駐桃園開店中店

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

林益全兩分砲、陳傑憲代打反攻追回1分　悍將5局2比1獅

執行署首次拍賣44部礦機！500「礦工」擠爆會場　得標價格曝光

力拼EUA審查2.0！聯亞疫苗推出闖關神器「病毒免疫記憶」

羅傑斯5局僅失1分　兄弟2比1領先桃猿

馬克宏於AUKUS危機後表態　歐盟將扮演印太戰略要角

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

國際熱門新聞

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

臉書全球死機！「它」可能是禍首

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

情侶野戰「觸怒天神」　雷擊劈垮巨樹壓毀100棟民宅

富2代性侵200壯漢！受害者把他扁成豬頭

臉書大當機原因揭曉！　竟是「路由器設定」更動錯誤

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

快訊／全球當機近7小時　臉書創辦人發文道歉

鬼父性侵13歲女兒！還逼15歲兒硬上媽媽

臉書一團亂！　員工曝連識別證都不能刷

中國加入CPTPP　日本新首相岸田文雄存疑慮

更多熱門

相關新聞

岸田擬設經濟安保大臣因應美中對立

岸田擬設經濟安保大臣因應美中對立

即將成為日本新任首相的自民黨總裁岸田文雄，決定新設負責經濟安全保障事務的大臣職務，來因應美中對立等國際秩序變化。目前傳出將由黨內派閥二階派的小林鷹之擔任。

台海穩定越來越靠自己

台海穩定越來越靠自己

AUKUS聯盟澳棄法　馬克宏：不要再天真

AUKUS聯盟澳棄法　馬克宏：不要再天真

男學生蛋砸法國總統　送精神病院

男學生蛋砸法國總統　送精神病院

AUKUS日本要不要參一腳？

AUKUS日本要不要參一腳？

關鍵字：

馬克宏AUKUS印太地區Emmanuel Macron

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面