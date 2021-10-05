馬克宏於AUKUS危機後表態　歐盟將扮演印太戰略要角

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／綜合報導

法國在召回駐美大使之後，總統馬克宏(Emmanuel Macron)可能藉著歐盟非正式峰會，傳達歐盟可以在貿易、安全、國防和捍衛航行自由方面，與美國在印太地區發揮戰略作用，並且試圖修復與美國的關係。

法國一名官員於當地時間週一（4日）表示，歐盟非正式峰會預定在斯洛維尼亞舉辦，總統馬克宏將參與這個盛會，並在法國召回短暫駐華盛頓大使後，公布上個月與美國總統拜登(Joseph Biden)的談話內容，還會藉此宣揚這次危機為彰顯歐盟在印太地區的重要性。

這名顧問向記者提到，「我們能夠閉上眼睛，假裝什麼事情都沒發生過，我認為這對所有歐洲人來說都是一大錯誤，這也許是一種機會。」他表示，「我不希望歐洲人在美國夥伴與歐洲夥伴間做出選擇。重點是如何為他們創造最大利益的夥伴關係條件，讓他們知道美國仍然是我們的盟友。」馬克宏長期說服歐盟成員國加入歐洲「戰略自治」的行動，東歐的許多人認為這可能會破壞跨大西洋安全聯盟。

AUKUS為澳洲(AU)、英國(UK)與美國(US)於今年9月15日宣布成立的軍事安全合作夥伴關係。外界都認為這個組織的組成是用來對抗中國。先前因澳洲取消與法國的大型潛艇合同，轉而使用美國設計的艦艇，而引發法國不滿，造成西方盟國的緊張局勢。