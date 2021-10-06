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秋高氣爽　台商健康大市集嗨翻魔都

記者趙禕/上海報導

▲▼由30多家上海台商共同參與舉辦的「秋日好市，一起康康」活動今天在上海日月光中心開市。（圖／記者趙禕攝）

▲由30多家上海台商共同參與舉辦的「秋日好市，一起康康」活動今天在上海日月光中心開市。（圖／記者趙禕攝）

一場好吃、好玩又好康的台商大市集今天在上海日月光中心開市，藉著中國大陸十一長假的勢頭，吸引許多民眾參與，現場洋溢著嘉年華會一般的歡樂氣氛。

這場活動是由上海市台灣同胞投資企業協會黃浦區工委會及大健康行業工委會共同策劃發起，希望藉此把健康生活的綠色健康理念向更多人推廣。

▲▼活動由上海市台辦經濟處處長丁磊、上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍等人共同按鈕啟動。（圖／記者趙禕攝）
▲活動由上海市台辦經濟處處長丁磊、上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍等人共同按鈕啟動。（圖／記者趙禕攝）

現代人快節奏的生活，加上各種複雜的飲食習慣、大量化學環境裡生產的食材和調味品，影響了很多人的健康，這次舉辦的「秋日好市，一起康康」活動，就是把在滬台商裡和健康生活、生活美學、健康餐飲、運動健身等相關的品牌匯集起來，打造一個融合了商業、公益、慈善及創業概念於一體的互動式體驗市集。

▲▼活動方在市台辦丁磊處長、市台協張簡珍會長的見證下，向星舍公益基金會─雲南醫療、教育扶貧項目和雲南省普洱市瀾滄縣惠民鎮扶貧項目捐款。（圖／記者趙禕攝）
▲▼活動方在市台辦丁磊處長、市台協張簡珍會長的見證下，向星舍公益基金會─雲南醫療、教育扶貧項目和雲南省普洱市瀾滄縣惠民鎮扶貧項目捐款。（圖／記者趙禕攝）

▲▼活動方在市台辦丁磊處長、市台協張簡珍會長的見證下，向星舍公益基金會─雲南醫療、教育扶貧項目和雲南省普洱市瀾滄縣惠民鎮扶貧項目捐款。（圖／記者趙禕攝）

這次活動在上海日月光中心的中庭廣場一共同擺設了40個攤位，由於是大陸的國慶長假，很多上海市民扶老攜幼到現場趕集；大人們可以在不同的攤位選購他們心儀的商品，小朋友們更是穿梭在各個遊戲攤位開心的玩樂。

▲市民們可以盡情選購心儀的商品。（圖／記者趙禕攝）
▲市民們可以盡情選購心儀的商品。（圖／記者趙禕攝）
▼小朋友們在各個遊戲攤前玩的不亦樂乎。（圖／記者趙禕攝）

▼小朋友們在各個遊戲攤前玩的不亦樂乎。（圖／記者趙禕攝）

活動上最受歡迎的還是健康類的攤位，市民不但可以現場嘗試各種時尚或是智能化的健康器材，還可以當場學到生活中實用的急救常識。

▲市民在現場實地體驗時尚的智能健身器材。（圖／記者趙禕攝）
▲市民在現場實地體驗時尚的智能健身器材。（圖／記者趙禕攝）
▼台資的上海禾新醫院醫師現場示範心肺復甦術，大批市民聚精會神的聆聽學習。（圖／記者趙禕攝）

▼台資的上海禾新醫院醫師現場示範心肺復甦術。（圖／記者趙禕攝）

現場還有精彩的表演吸引到場的觀眾凝神駐足欣賞。

▲現場精彩的表演吸引觀眾凝神駐足欣賞。（圖／記者趙禕攝）
▲現場精彩的表演吸引觀眾凝神駐足欣賞。（圖／記者趙禕攝）
▼為了安全起見，主辦方用無人機放飛台灣民俗特色天燈。（圖／記者趙禕攝）

▼為了安全起見，主辦方用無人機放飛台灣民俗特色天燈。（圖／記者趙禕攝）

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