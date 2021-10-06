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瘋電影／綁架影帝黃晸珉　前科累犯出獄謀財不擇手段

文／賴賴

▲▼綁架影帝黃晸珉。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

天啊，緊張到胃痛，韓國也已經能拍出如此成熟的警匪追車戲，劇本力非常強大，除了警察太弱，影帝無敵以外，其他無可挑剔的懸疑糾結轉折，豐富的劇情超好看的，嚇到最後一秒。

這種搶救節奏最緊張，時間一分一秒過去，從前面觀眾緊張，到解救人質過程人質性命危在旦夕，眼見就要就到了又來個大轉折，電影壞人肯定要夠壞夠狠，觀眾情緒才能拉抬到最高，無情無義狼心狗肺這樣的反派，才能擁有佛地魔般的惡劣水準，讓觀眾恨得牙癢癢。

第一次看到韓國警察可以被歌頌的電影，這麼多人的犧牲只為了救一個影帝，實在是有夠不划算的，不過若真實發生….電影流暢好看，推薦。

片　　名：綁架影帝黃晸珉
英文片名：HOSTAGE:Missing Celebrity
類　　型：犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2021-09-17
片　　長：01時34分
導　　演：畢鑑盛
演　　員：黃晸珉(Jung-Min Hwang) 、 金在範 、 李有美 、 劉慶秀 、 李皓京 、 鄭在遠 、 李奎元
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

在某個平凡的凌晨，演員黃晸珉突然遭陌生人綁架，起初黃晸珉以為被整，但綁匪後來讓他了解這並非是場玩笑。黃晸珉努力嘗試逃脫，綁匪要求必須在24小時內支付大筆贖金，這讓他體驗到現實生活比電影還要殘酷的事實……

▲▼綁架影帝黃晸珉。（圖／yahoo）

▲被暗算是完全無法避免掉的，對方就是要錢。

▲▼綁架影帝黃晸珉。（圖／yahoo）

▲靠演技捨命逃出，但是荒郊野外，真的能大難不死嗎?

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