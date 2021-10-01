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瘋電影／疾凍救援　兄弟姊妹是最好用的朋友

文／賴賴

▲▼疾凍救援。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

好看，以我們這個不會下雪的副熱帶環境，要看到雪實在很難，更別說是在冰河公路上飆車、雪崩逃生和雪地追車，太過癮了，果然連恩尼遜越來越會挑題材，這樣的視覺感官除了在炎炎季節冰鎮一下，帶出兄弟兄妹情，很感動，非常推薦說。

節奏緊湊，沒有一秒鐘碎戲，場景浩瀚，視覺滿足，這是連想都沒想過的，原來在零下湖上可變成公路，而冰河公路還有一定的檢測機制，原來大卡車上的搖擺夏威夷女郎，是為了監測公路壓力，長知識了，沒看電影，還真想不到商人可以壞到這種程度，這部電影好看，娛樂價值高，頗推薦。


片　　名：疾凍救援　兄弟姊妹是最好用的朋友
英文片名：The Ice Road
類　　型：動作
上映日期：2021-09-24
片　　長：01時49分
導　　演：強納森漢斯林(Jonathan Hensleigh)
演　　員：連恩尼遜(Liam Neeson) 、 勞倫斯費許朋(Laurence Fishburne) 、 班傑明沃克(Benjamin Walker)
國　　家：美國、加拿大
語　　言：英語
發行公司：甲上


劇情大綱

300英哩冰封路 30小時危機倒數 唯一存活機會！

在加拿大北部一處偏僻的鑽石礦坑發生重大坍塌意外，一群礦工被埋在坑道內，僅剩30小時的氧氣可以存活。駕駛經驗豐富的巨型卡車駕駛（連恩尼遜飾）、與天才機械師弟弟葛帝(馬克斯湯瑪斯飾)組成緊急救難隊，靠著巨型卡車橫越300英哩結冰湖面構成「冰路」，救出被困住的26名礦工。這群緊急救難隊成員不但要在逐漸融化的「冰路」搏命飆速、還要面對即將來襲的超大風暴，但他們真正的威脅卻是過去從未遇過的恐怖危機...原來礦坑企業公司為了隱藏爆炸意外主因被揭發，雇用大批殺手阻撓救難隊員行進，一場驚天動地的救難行動在冰天雪地中就此展開！

▲▼疾凍救援。（圖／yahoo）

▲冰河公路車隊被邪惡陷害。

▲▼疾凍救援。（圖／yahoo）

▲為了救弟弟跳入冰川中撈出，實地拍攝實在辛苦。

▲▼疾凍救援。（圖／yahoo）

▲看這麼大台的貨櫃尬車，實在很過癮。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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