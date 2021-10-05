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瘋電影／蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件

文／賴賴

▲▼蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這次的蠟筆小新一百分的推薦給小學生觀賞，太多端正的價值觀當頭棒喝的頓悟，當社會價值崇尚物質到了頂點時，那些過去我們最珍視的人性反而變得一文不值，電影以美好的出發點，進入校園後的整體扭曲的價值觀，到最後天真的孩子終於靠著本質上的天性找到身為人類最重要的意義，青春、友情和自我犧牲的奉獻，全都和物質、分數、金錢無關，錯誤的大人到底要把孩子帶到哪裡去？劇本太棒太好看了。

原來我們童年最珍貴的友情和義氣，是可以衝破所有錯誤給糾正過來，靠得是愚忠和傻氣，與其過個富有孤獨的聰明人，何不和傻瓜做做朋友，每個人都是獨一無二的，沒有人是次貨，因為努力獲得的獎賞，值得被鼓勵，但是努力的方向可以多元，而不只是成績，還有愛心、義氣、濟弱扶貧、幫助弱小以及主持正義的勇氣等等，電影流暢好看，過程還可以笑出聲音，非常推薦帶小孩前往觀影。

電影還帶出了一個重要的價值觀，不要以貌取人、以財論人，有些人要認識熟悉之後才能感受到其珍貴的人性溫暖。


片　　名：蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件
英文片名：Crayon Shinchan the Movie: School Mystery! The Splendid Tenkasu Academy
類　　型：動畫、懸疑/驚悚
上映日期：2021-09-24
片　　長：01時40分
導　　演：高橋涉
演　　員：仲里依紗
國　　家：泰國
語　　言：泰語
發行公司：木棉花


劇情大綱

小新一行人在風間的邀請下，來到了住宿制的菁英學校「天下春日部學院」進行為期一週的體驗入學，小新一行人則對住宿生活懷著期待的心情。

而風間打算在體驗入學期間拿下好成績，並正式就讀。可是，小新一直扯他的後腿，兩人大吵一架後，風間憤而跑出宿舍。小新一行人在外出尋找風間時，在崩塌的鐘樓中找到了倒臥其中的風間！而且他的屁股上有個詭異的咬痕…。

隔天早上，風間醒來後居然變成一個超級大笨蛋！原來在這間學院中，頻繁發生被神秘「咬屁鬼」咬過屁股的學生變成幼稚小鬼的奇妙事件！為了解開真相，小新一行人結成了「春日部偵探俱樂部」。小新一行人的奇妙推理會發生什麼事呢？

▲▼蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲小新和同伴都到天下春日部學院觀摩學習整個暑假，爸媽很捨不得。

▲▼蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲在校園的小新不僅屬於後段成績者，還和後段班長一起成立偵探社找害人兇手。

▲▼蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲校園裡除了享受上流社會的資優生，其實也有愛護動物生命的叢林學生和行俠仗義濟弱扶傾的黑道老大。

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