瘋電影／金錢帝國：追虎擒龍　堅持才有希望

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完電影還是感嘆香港藝人團結力量大，光就看片名，掛出來了金馬影帝梁家輝、吳鎮宇加上票房明星古天樂，最強戲骨鄭則仕林家棟，整部電影單就卡斯已經感受到滿滿誠意，就算導演再菜也不會毀掉這幾個前輩的江山，所以一定要來看看年輕一代的香港導演端出何等香港黑幫，香港黑幫有著《教父》級別的印記，非常期待。

看完電影只能感嘆香港其實和台灣目前的電影工業是一樣辛苦，雖然中國仍有可能挹注資金，但是現階段年輕一輩的導演編劇在青黃不接尷尬階段中成長，養分微乎極微，沒有足夠的經驗，年輕人只能看著現階段市場上最夯的殭屍片來走出自己的黑幫，還好還是有義氣相挺的影帝撐場，還是不失製作誠意滿滿的香港電影。



片 名：金錢帝國：追虎擒龍

英文片名：Once Upon A Time In Hong Kong

類 型：動作

上映日期：2021-09-24

片 長：01時45分

發行公司：華映

導 演：許悅銘

演 員：古天樂(Louis Koo) 、 梁家輝(Tony Leung Ka Fai) 、 吳鎮宇(Francis Ng Chun Yu) 、 林家棟(Gordon Lam)

國 家：美國

語 言：英語



劇情大綱

1973年，香港警察與黑道勾結，在統制者英國人指使下貪污巨利，荼毒市民，已是見怪不怪的常態。



港督終於決定成立廉政公署，兩位檢察官為黑白雙煞陳克 （古天樂 飾）和白松安（林家棟 飾）組成第一批廉政公署調查員，調查權傾黑白兩道的總華探長徐樂（吳鎮宇 飾）及黑道霸主跛豪（梁家輝 飾），嚴厲打擊香港的地下規則和貪污的大老虎，兩人聯手出擊，出現了打貪成效，但也因徐樂與跛豪決定合作對抗廉政公署，更有不少廉署成員相繼遇害，但陳克不放棄信念，一場正義與邪惡的爭鬥，從此拉開了帷幕。

▲四大幫派被貪污警官治理得當。

▲廉政公署就是一群沒有武功的憤青。

▲收貪警察得罪黑道直接被貪汙警官免職。

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