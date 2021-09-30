瘋電影／007生死交戰　人類因愛而生為愛而死愛最大

文／賴賴

瘋言瘋語：

超好看，導演在場景整體畫面安排相當用心，大量航拍帶出追車除了緊張難度高以外，在山城石地小徑的尬車從沒看過的驚險刺激，加上越野車的逃亡戲，電影將交通工作運用到極致，沒有太多搏擊，全是視覺感官饗宴，娛樂價值極高，難以估計這是用多少時間拍下來的，分鏡之細膩，環境拍攝難度與調度，太過癮了，開始到進片頭，你的背幾乎不會靠在椅背上的緊張。

不論是山城、島嶼、渡假村甚至監獄內，這次007的視覺導演擔任大責，至少在環境觀感上，絕對給觀眾驚喜感，沒有一個樸素出場的腳色，包含英國政府機構大主管的辦公室，皆有戲，電影訴說的一部電影不單只靠導演和編劇演員三方拼命，這些沒有聲音的陳設，環境和實物的搭配挑選，都是必須買票進戲院才感受到的精彩，007團隊要說的是～你在家感受不到電影的千分之一，這是這次看完作品最深刻的感受。

這是007第一部導演以IMAX攝影機拍攝，所以部份內容將呈現IMAX銀幕1.43：1的完整畫面，導演凱瑞福永說：「用IMAX巨幕呈現的電影就是更好看，我認為這部電影最令人興奮的就是使用IMAX膠卷底片進行拍攝，每一幀畫面都非常巨大，能夠容納最多的資訊和細節，感覺就是不一樣，假如你去戲院的IMAX影廳看電影，絕對會是無以倫比的體驗，能使用IMAX攝影機拍攝大量戲份雖然難度非常高，但效果真的超讚且磅薄氣勢，每部007系列電影精美絕倫，這一集又更上一層樓，更是令人震撼。」

難怪看完對視覺有著強大的敬意，好看，非常推薦。

片 名：007生死交戰

英文片名：No Time to Die

類 型：動作、冒險、懸疑/驚悚

上映日期：2021-09-30

片 長：02時43分

導 演：凱瑞福永(Cary Joji Fukunaga)

演 員：丹尼爾克雷格(Daniel Craig) 、 雷米馬利克(Rami Malek) 、 安娜德哈瑪絲(Ana de Armas) 、 蕾雅瑟杜(Léa Seydoux) 、 雷夫范恩斯(Ralph Fiennes) 、 克里斯多夫沃茲(Christoph Waltz) 、 娜歐蜜哈瑞絲(Naomie Harris) 、 班維蕭(Ben Whishaw) 、 傑佛瑞萊特(Jeffrey Wright) 、 大衛丹席克(David Dencik) 、 拉莎娜林區(Lashana Lynch)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱



情報員詹姆斯龐德退役後，在牙買加享受著平靜的生活。



但當中央情報局的老朋友菲力克斯雷特出現請他協助時，這短暫的平靜也隨之結束。他的任務本是去營救一個被綁架的科學家，卻發現一個神祕的新型態科技犯罪組織，也讓自己身陷危險之中。

▲老朋友菲力克斯雷特出現請他協助。

▲此次龐德女郎法妹蕾雅瑟杜知性美。

▲最美好的存在安娜德哈瑪絲，美翻了。

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