瘋電影／算牌手　一場計畫精密不顧後果的復仇賭局　

文／賴賴

瘋言瘋語：

這算是一部靜態復仇的故事，幾乎是男主角奧斯卡伊薩克的one man show，還好有泰謝里丹Tye Sheridan的搭配，使得整部片稍微不那麼枯燥，單就這種賭場電影，除了香港賭神以外，其實很少能看到影片特質和劇情能量並存的作品，若不走娛樂片手法，通常票房都很難撐起一片天，這屬於文青口味的影展型態電影。

整部電影的節奏算是平緩的，直到最後中間幾乎沒有什麼高潮轉折，電影平舖直樹，整部電影內容傾向出師至塔利班的美軍傷痕，有許多為人詬病的軍官以及無辜枉死的受虐者，並沒有真正得到法律正義的介入，於是法律系的兒子是這部電影最重要的角色，也給加害者一個贖罪的機會，整部電影意義大概是這樣，主要還是看男主角的演技和眼技，到位俐落厲害。

片 名：算牌手

英文片名：Card Counter

類 型：劇情

上映日期：2021-09-17

片 長：01時52分

導 演：保羅許瑞德(Paul Schrader)

演 員：奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) 、 威廉達佛(Willem Dafoe) 、 泰謝里丹(Tye Sheridan) 、 蒂芬妮哈戴許(Tiffany Haddish) 、 艾卡特莉娜貝克(Ekaterina Baker)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：双喜電影



劇情大綱

一場完美算計 卻無法掌控的牌局



人生如牌局，你手上的牌固然重要，你怎麼打，才是決勝關鍵。

「救贖」，是一場人生馬拉松，「賭博」則是一場機會與耐心的挑戰。



前軍人泰爾（奧斯卡伊薩克 飾演）從軍人轉行成職業賭徒，但在成為賭徒之後，他依然被過去的陰影纏身。也許他早就有完美的理由從這一切脫身，但他依舊無法原諒自己。在他遇見年輕人柯克（泰謝里丹 飾演）及聰明的女子樂琳達（蒂芬妮哈戴許 飾演）之後，柯克給了他一個機會拯救過去的自己；琳達則給了他一個方向展開新生。但，人生如牌局，你手上的牌固然重要，你怎麼打，才是決勝關鍵。

▲從軍遇害家屬欲報仇，與男主角合夥。

▲奧斯卡伊薩克這部被讚史上表現最好。

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