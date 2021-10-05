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美國務院2度重批北京「破壞區域和平」　共軍今僅派1架運8擾台

▲▼運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

中國過去4天派出149架軍機擾台，單日數量頻創新高。美國國務院4日加強措辭，代表美方「強烈敦促」北京停止施壓脅迫台灣。國防部5日表示，共軍5日出動1架次運-8反潛機進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

共機擾台數量自10月以來頻創新高，根據國防部統計，10月1日至4日分別有38架、39架、16架以及56架共機進入我西南防空識別區，其中4日的56架是國防部去年9月17日揭露共機動態以來，單日數量最多一次。

對於共機擾台，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）先後於美東時間3日與4日發布。普萊斯3日表示，美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫，台海地區的和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證的承諾。

不過，共軍無視美國國務院，仍於4日當天單日出動56架次共機擾台。普萊斯召開媒體電話簡報會，有記者關切共機近日擾台規模堪稱史無前例，並詢問是否認為與美國提升區域軍事部署有關。普萊斯表示，美國「強烈敦促」北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。與過去單純僅用「敦促」兩字相比，普萊斯顯然加強措辭，強調美方對中共不理會國際關切、持續軍事脅迫台灣感到急迫。

普萊斯強調，美國「非常關切」中國在台灣周遭軍事挑釁活動，這些作為破壞穩定，導致可能誤判的風險，也削弱區域和平與穩定。同時，他重申美國對台承諾「堅若磐石」。

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