遠百推五倍券「滿3千送2200」　搭配周慶買多賺多

▲遠百公布五倍券優惠，折價券比去年要多10倍。（圖／板橋大遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券10／8登場，旗下擁有11間店的遠東百貨，今（10／5）終於公開五倍券優惠，民眾持紙本振興券，全館當日單筆消費滿3,000元送2,200元抵用券，可於特定時間與業種，消費滿額便能抵用，跟去年三倍券送200元抵用券相比回饋多10倍；新光三越則推出消費3,000元起可得特定業種抵用券優惠。

在台有11間分店的遠東百貨，今終於公布今年五倍券優惠，消費者只要持紙本振興券，全館當日單筆消費滿3,000元，就送2,200元抵用券，內含800元精名品及指定櫃單筆8,000元抵用券，600元服飾單筆滿萬抵用券，200元共4張的服飾單筆滿1,500元抵用券，抵用範圍囊括8成館內商品，最晚可使用到12月底，再加上各品牌推出的五倍券加碼抵用優惠，可把效益最大化。

遠百營運長林彰豐表示，五倍券採用低門檻3,000元就可享2,200元抵用券的方式，讓消費者不需要一次拿出所有五倍券來兌換，其抵用券在館內8成的業種都可以抵用，且可與品牌自行加碼的五倍券方案並用，希望消費者能一次就購齊所有物品，有五倍券效益加持，預計周慶整體可比去年成長近10%。

遠百表示，去年三倍券推出消費滿3,000元送200元抵用券，催客效益佳，今年五倍券不需先花1,000元，加上抵用券比去年增加2,000元，可望能吸引更多來客，從5月起消費者減少逛街，近期台灣疫情狀況穩定，預期會有報復性購物潮出現。

台中大遠百目前正舉辦周年慶優惠，而從10／21起，包括板橋大遠百、信義遠百A13、遠百桃園、新竹大遠百與遠百花蓮也將開跑，推出化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券、單筆消費滿1萬元，加送250元抵用券；百貨服飾單日累計消費滿5,000元，送500元抵用券；國際精品首12日單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券；大家電消費單筆滿1萬元送1,000元抵用券。

新光三越10／8起消費者持實體或數位五倍券，全館單筆消費滿3,000元，送2,000元指定商品抵用金；持實體五倍券全館消費單筆滿5,000元，送500元抵用金、持數位五倍券綁定特定銀行，全館單筆消費滿5,000元送1,000元抵用金。

▲新光三越2021年周年慶加值五倍券上場。（圖／新光三越提供）

SOGO全台7店使用紙本振興5倍券，今年底前化妝品、百貨男女童服飾、家電、鍋具、寢具單筆滿2,500元，送250元抵用券；超市、餐飲、小吃單筆滿1,000元送100元餐飲抵用券。使用數位振興5倍券從10／8至10／31期間，全館不限業種單筆消費5,000元（發票＋數位標章＋SOGO APP會員ID），送500元抵用券，每位APP會員全台限領1次，全台限量。

▲SOGO也在周慶前先推五倍券優惠。（圖／記者李薇攝）