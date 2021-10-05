環球購物中心周慶祭50%高回饋　60款美食買一送一吸客

▲環球購物中心周年慶祭出最高50%優惠，並推出櫻桃小丸子來店裡。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

百貨周年慶進入10月重點熱戰區，加上五倍券發放，各家都祭出渾身解術搶客，環球購物中心集結旗下5店，從10／7起推出周年慶優惠，原滿千送百加上五倍券加碼，最高可享50%回饋，再推出3C家電5折特價，還有60款美食買一送一，讓你買東西賺到還能吃飽肚。

環球購物中心Global Mall將從10／7至10／20推出首波周年慶檔期，全台五店包括新北中和、桃園A8、板橋車站、南港車站、屏東市，全館累計消費滿3,000元，送300元限量抵用券；刷GMpay滿2,000再送100元抵用券，同時更加碼會員消費1,000元贈1,000元「品牌抵用券」，共有面額100元10張品牌抵用，意即用GMpay消費滿3,000元共可獲1,400元抵用券回饋。

此外，加上綁定特定信用卡還能有「環球鈔神券。30倍放送」，消費滿1,000元通常為累積10點（100元1點），現還可額外再加贈300點，所以符合上述3,000元消費，等同可再獲得價值270元的折扣點數，回饋最高超過50%。iMall會員使用振興五倍券綁定Global Mall聯名卡，單卡累刷滿5,000元，還能享5%刷卡金。

除滿額回饋之外，商品特價才能吸引人，今年環球購物中心主攻「高單價3C家電5折起」包括新北中和推飛利浦「健康氣炸鍋XXL高規版」原價21,900元，特價10,990元；象印「白金厚釜壓力IH電子鍋6人份」原價34,000元，特價16,990元；屏東市則推輝葉按摩椅「WE RUN新小智跑步機」原價29,800元，優惠價13,800元；或是輝葉按摩椅「雙效美腿機」推薦價6,600元，享買一送一。

▲飛利浦「健康氣炸鍋XXL高規版」原價21,900元，特價10,990元。

▲象印「白金厚釜壓力IH電子鍋6人份」原價34,000元，特價16,990元。

同時周慶期間，也祭出振興美食祭吸客，集結60家餐飲美食推買一送一，包括新北中和推周慶首四日「韓虎嘯Express」韓式炸雞、「瓦城」月亮蝦餅、「BELLINI Pasta Pasta」經典瑪格麗特番茄起司比薩買一送一、「開飯川食堂」內用點梅干鹹燒白即贈梅汁二弄雞。桃園A8及A9推「路易莎咖啡」莊園美式咖啡買一送一、南港車站「篤行市場」指定刈包、「一之軒」紅豆豆漿蛋糕買一送一等；板橋車站指定日期享「談談越」涼拌雞絲米粉、「這味泰泰」椒麻炸雞飯套餐，與翰林茶苑、COCO、倆倆號指定飲品買一送一。屏東市則推有春水堂、老董牛肉麵、大河屋、吉野家等指定餐飲買一送一。

板橋大遠百周年慶也在10／21登場，推出化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券、單筆消費滿1萬元，加送250元抵用券；百貨服飾單日累計消費滿5,000元，送500元抵用券；國際精品首12日單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券；大家電消費單筆滿1萬元送1,000元抵用券。