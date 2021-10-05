快訊／新北二級微解封　侯友宜宣布餐飲內用「不限隔板」

記者黃巈禾／新北報導

中央公布10月5日起餐飲場所開放，包括：一、內用不限制隔板或1.5公尺間距；二、內用放寬桌菜及自助餐取餐方式；三、便利商店茶葉蛋等熟食可自行夾取。對此，新北市長侯友宜5日在疫情說明記者會也表示遵循中央作法，並強調新型態的生活模式就是隨時戴口罩。



侯友宜表示，疫情穩定當中，中央規定公告放鬆的項目，基本上地方是一定要配合，配合的過程當中還是要不斷提醒市民朋友，相關餐飲還是會訂一些規範讓大家遵循，以中央公告為主，防疫上務必請大家一定要齊心齊力，中央地方在放鬆的過程當中還是要把防疫做好。

侯友宜強調，新型態的生活模式，最重要的是「隨時戴口罩，病毒不會到」，若無法保持社交距離，口罩是最好的防護，保護自己也保護他人。

▲餐飲場所開放規定。（圖／新北市府提供，下同）



有關餐飲內用免隔板，台北市表達不滿，認為中央沒跟地方討論就先自行公布。對於中央是否有再跟新北市府溝通，侯友宜表示，這麼重大的防疫，要鬆綁，對整個防疫非常艱鉅，必須要戒慎恐懼，鬆綁過程當中一步一步把配套做好。

侯友宜提到，中央跟地方討論重大放寬過程當中，希望可以更細膩更到位，要考慮到執行面，也要考慮到業者相關準備工作上必須要有寬容值，要互相體諒跟包容，攜手合作，把放寬項目做到新型態安全生活模式，讓民眾除了早日回到正常的生活方式外，也可以做好防疫。